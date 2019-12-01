自由廣場》韓粉化的張善政

◎ 邱炳進

張善政擔任馬政府最後一任行政院長，雖只短短三個月，但他是馬政府任內施政滿意度最高、不滿意度最低的行政院長。尤其二○一六年二月六日，台南市永康區維冠金龍大樓倒塌案，張善政院長到災難現場與市長賴清德合力救災的畫面，感動了多少台灣人。但這樣一位社會普遍尊敬、肯定的前閣揆，自從加入韓國瑜的競選團隊之後，言行走鐘紀錄就不絕如縷：

今年八月十七日，在國民黨舉辦的國政顧問團成軍記者會，張善政說：「邀請蔡總統到關公與媽祖廟前發誓，確定不會打壓已經公開的百位顧問，他才會把一百位不願公布的顧問名單公布出來。」這招起手式就有點邪門。隨著韓國瑜的選情日益惡化，首位成立副總統候選人辦公室的張善政，焦慮感形於臉色，在韓粉面前，他的言行就日益暴衝，例如他要支持韓國瑜的選民，政黨票不一定要投給國民黨，可以「隨心所欲」。他又批評蔡總統二、三年來「壞事做盡，致面相難看」。日前得知沒日沒夜的蘇貞昌身體不適，非但沒有祝福話語，反而說「蘇院長繼續對韓酸言酸語，老天會讓他再住回醫院」。一個幹過行政院長的人，會對因公積勞成疾的現任院長詛咒到此沒有人性的地步，相信很多人都會有個疑問，這是我們之前所認識的張善政嗎？

何以致之？莫非是近朱者赤，近墨者黑？蔣萬安立委曾說，韓粉大多是不理性的人，成為韓粉的張善政 ，或可呼應蔣萬安立委的說法。

明年總統、立委大選，國民黨的傾中路線，必受到台灣選民的大反撲。這一役損失最大的不是韓國瑜，而是本有社會清譽的張善政，他的形象，恐怕永遠回不去了！

（作者為教職退休，台北市民）

「切割」得了嗎？

◎ 張園欣

近日國民黨副總統候選人張善政表示，很難為國民黨不分區立委名單背書得下去，最初說政黨票可投民眾黨，後來改口說「政黨票就隨風而去」，他說大家不要因為不分區名單不滿意就不投韓張配，反而要集中選票一定讓韓張配能當選。

換言之，張善政的用意是寧可讓政黨票減少，也不連帶波及總統票而造成雙輸，所以他說這種說法「不算切割」，而是在「鞏固韓張配」。

果真如此嗎？請注意，競選不只在理論的論述，也須注意活生生的現實影響。張善政雖是無黨籍身分，但是他當下是中國國民黨提名的副總統候選人，與國民黨籍的總統候選人韓國瑜精神默契和步調，應是整體而不可分離的。總統票和政黨票絕對是並駕齊驅、相輔相成的，不分區名單雖不滿意，將來可以行政組織和團隊力量補救，千萬不能顧此失彼而大意失荊州也。

（作者為文教工作者，南投縣民）

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