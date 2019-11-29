新聞線上》停在北迴鐵路的黨紀列車

記者陳杉榮

國民黨今年為了韓國瑜一個人，黨紀列車輾壓了不少人，也出軌放過很多人，黨紀開鍘有時疾如電光石火，有時則如慢郎中。說實話的陳宏昌和楊秋興「斬立決」，有實力的郭台銘退黨還差點不能退，現在碰到了和韓國瑜交情非比尋常的傅崐萁，黨紀列車竟然停在「北迴鐵路」，開不進花蓮。

國民黨的黨紀像月亮，初一十五不一樣，前立委陳宏昌最有感觸不過。陳宏昌是堅定的國民黨員，各項選舉活動輔選國民黨出錢出力，他不過是擔心國民黨敗選，說了「老實話」，公開質疑國民黨「為何提名一個整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」馬上被開除黨籍。陳宏昌曾任四屆立委，套句韓國瑜的話，韓國瑜有幾根毛他都很清楚，但因他得罪「國瑜黨」，馬上被除籍。

去年選舉大力協助韓國瑜的前高雄縣長楊秋興，批評韓國瑜恩將仇報，說了許多「真心話」，一樣立即開除黨籍，毫不留情。在電視政論節目說了許多韓國瑜風花雪月多采多姿歡樂歲月的資深媒體人鄭佩芬，照樣開除黨籍，不管她講的是多麼的真實。

郭台銘先前宣布退黨時，國民黨擔心郭董自行連署參選，態度強硬的想賞郭董「被黨紀」，未料郭董急轉彎宣布不選，國民黨竟然不讓郭董「被退黨」，還在中常會加以慰留。若非陳宏昌聞訊後，怒批國民黨「為錢巴結郭台銘，有夠噁心、不要臉」，讓他情何以堪，以及郭董表示堅定退黨的意志，要求國民黨不要「勾勾纏」，只怕國民黨是捨不得郭董這位有力人士離開國民黨的。

現在又是國民黨展現「黨紀氣魄」的時候了！前花蓮縣長傅崐萁在妻子國民黨中常委、花蓮縣長徐榛蔚陪同下登記參選立委，一起在競選總部造勢，國民黨在花蓮可是提名黃啟嘉參選的。徐榛蔚中常委不僅沒有輔選黨提名的黃啟嘉，還以具體行動支持無黨人士傅崐萁，全體中國國民黨員都在看黨中央怎麼開鍘！

政壇都知道，傅崐萁是韓國瑜的麻吉，幫過韓國瑜太多忙了，他當然有參選立委的權利，徐榛蔚輔選老公也算天經地義，問題就出在國民黨的黨紀列車竟然停駛！陳宏昌和楊秋興開口說了韓國瑜幾句，就被除籍；韓國瑜的好朋友搶國民黨立委提名候選人的席次，難道罪狀比較輕微？

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