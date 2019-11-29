自由廣場》中國與中共的角力

◎ 林正二

美國總統川普不顧中國反對，已簽署《香港人權與民主法案》。根據該項法案，美國每年會審視香港的自治與自由保障程度，決定是否符合資格享有特殊的關稅待遇。

雖然該法案生效不代表香港會失去獨立關稅區地位，但通過總統行政命令，川普可以取消香港的特殊待遇。這將導致香港作為國際貿易與金融中心的瓦解，影響中國的經濟發展。由於對美國在香港企業的殺傷力也頗大，美國不可能輕易取消香港優惠關稅，除非港人的自治權與自由受到極大傷害。

然而，美國握有該尚方寶劍，一方面可約制中共不能對香港為所欲為，另一方面可增加美國在美中經濟貿易戰施壓中國的籌碼，進而造成雙重經濟壓力，對中國給香港更多自治權上，有更大的影響力。

在美國對中國展開嚴厲的貿易戰後，中國經濟受創慘重，暴露了中國因無民主與自由經濟體制，經濟無法健全發展的缺失。中國加入世貿組織後，外銷與國內市場迅速擴展，但這是中國不遵守世貿組織規範所帶來的經濟成長。今美國大幅提高中國進口品關稅，要迫使中共當局修整違背世貿組織規定的經濟機制，改為符合民主國家的自由經濟結構。中國現在面臨兩難，如改進後的經濟結構不符合美國的要求，它將面臨美國高關稅的打壓，嚴重影響外銷市場，衝擊國內廠商，引發更嚴重的經濟問題。

如果屈從於美國的要求，修整建構後的自由經濟結構，很可能會衝擊其社會主義的市場經濟體制，傷害中國結合國家資本企劃的經濟發展，重創中共一再強調的「堅持和發展中國特色社會主義國家」的理論與政策，不利中國共黨政權的維繫。

中國經濟近年重創，民怨也深，加上未來美中貿易戰及《香港人權與民主法案》可能對中國經濟的衝擊，以及香港區議會選舉的新民意，將帶給民主派在明年立法會選舉上有更大的主導權等，都將影響未來香港的命運。

中共未來是否還堅持將「一國一制」推進於香港，抑或給港人更多自治權，或採取折衷辦法，將取決於這些經濟與政治的衝擊是否強大到影響中共政權的穩定，以及中共高層對「堅持和發展中國特色社會主義國家」的策略而定。

（作者為退休駐美外交人員）

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