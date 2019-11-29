自由廣場》小英助選神器

◎ 薛雲峰

FB自八月份開放「FB Watch」影音平台之後，就像YOUTUBE一樣，凡是愛現的或想打廣告的，都會把影片PO上去。新竹縣長楊文科自覺接受電視訪問時講得不錯，於是把長約十五分鐘的訪問內容都PO上去。

當主持人問到韓國瑜的民調大概只剩兩成保衛戰時，楊文科緩頰說韓在新竹縣還領先；但接著又說「施政要讓人民有感」，於是接下來的時間，楊文科就繞著蔡英文的「浪漫台三線」政策轉，並誇自己做得有多好，不再提到韓國瑜。

依《蘋果周周對比民調》二十八日做出的民調顯示，「蔡賴配」的支持度以四十二．二％大勝「韓張配」的二十二．七％，兩者差距高達十九．五個百分點。此時的韓國瑜確實面臨支持度只有兩成的保衛戰。

又依《自由時報》二十八日發布的最新民調，「蔡賴配」以四十九．九五％大幅領先「韓張配」的十九．四九％，韓國瑜不但正式跌破兩成，與「蔡賴配」的差距更達三十％；而且韓國瑜在每個年齡層都輸。

韓民調一路跌的原因其實不難理解，一是附和中國間諜案，連個守護台灣安全和尊嚴的說法都沒有；二是盡在「臉削尾」信口開河，什麼「西瓜皮擦屁股」、「得民調得痔瘡」都說得出。其實，小英可能沒有那麼好，但韓國瑜實在是爛透了。

有網友估計，若要韓領不到每票三十元，那他的得票數就不能超過三二八萬票；若要吳斯懷當不了立委，國民黨的政黨票就不能超過一五九萬票。儘管有點難，但台灣人不妨試試，要對付中國和親中的政黨，選票就是最大的利器。

（作者為自由作家）

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