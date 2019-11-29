自由廣場》柯醫師的花開花落

◎ 潘寬

五年前太陽花學運，三二四行政院血腥驅離一案，日前法院判定北市警局應該要為「踰越比例原則」的暴力賠償。台北市長柯文哲受訪時卻表示，「太陽花抗議者沒有直接證據顯示受傷是因警察施暴所致，北市沒有道理不上訴。」

縱然對判決結果每個人都有上訴的權利，但難免有人會質疑，柯文哲當年也是趁著太陽花的潮流選上台北市長，如今怎麼可以翻臉像翻書，背棄這些曾經視柯文哲為盟友的學運參與者，這種見利忘義的行為令人難以置信。當年與我們站在一起的柯醫師呢？

另外一點是，柯文哲說：「沒有直接證據顯示受傷是因為警察施暴所致。」然而當晚負責驅離的是警察，驅離記者後施暴的當然也都是警察，判決書上也清楚說明了。當然法律上攻防會以證據力為依據，但從一個曾經和太陽花抗議者站在一起、甚至從中獲取政治利益者的口中說出此話，聽來真的十分刺耳。細思「沒有直接證據顯示」這句話，柯文哲難道暗示當晚的抗議者們是自己撞成頭破血流？又或者是為了選票利益不惜護航當晚施暴的員警？切記，法院的判決並非「否定驅離正當性」，而是針對「踰越比例原則、報復與攻擊群眾」的暴力行為。這讓人想起國民黨不分區立委候選人葉毓蘭荒唐護航港警，只敢批暴民，卻絲毫不敢面對抗爭者遭警方槍擊或是變成浮屍的事實。

綜觀柯文哲言行：由自稱墨綠的二二八受害者家屬，變成對中國從來不敢失言的政客、抗中變親中，對香港警方開槍暴行，甚至評為「擦槍走火」、稱反送中抗爭為「小波浪」等等。各種立場的搖擺，是否對得起那句漂亮口號：「政治不難，找回良心而已。」

（作者為太陽花學運參與者 ）

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