《華盛頓郵報》報導中國國家主席習近平最近受到壞消息三面夾擊，包括：共諜「王立強」宣稱曾參與操縱台灣和香港選舉、綁架異議人士；新一批外流文件打臉中共宣稱新疆再教育營是穆斯林職訓中心而非集中營的說法；以及香港泛民主派在區議會選舉獲得壓倒性勝利，重挫建制派勢力。這三個事件不僅重創習近平的皇帝夢，更衝擊中國把數位獨裁體制向全球擴張的中國夢。

其實，這些事件意味著對中國紅色滲透的強力反撲。本來中國累積了四十年的經濟成長，加上人口龐大，乃成為全球第二大經濟體，對世界經濟擁有舉足輕重的影響力。然而，經濟成長並未使中國走向民主，反而更加獨裁專制，其發展之極致，就是兼具黨的專政與個人獨裁的習近平體制。儘管共產主義與法西斯主義並不相容，但是此時的共產中國與二戰前的德國納粹政權非常類似，最大的同質性就是將凋敝的經濟救起，以及以國家蒙受的恥辱為訴求，煽動愛國主義與民族主義。更重要的是，當兩者國力強大之後，都迅速開啟了對外擴張的腳步。中國近年對外擴張的主要途徑，乃是循著軍事、經濟兩條路徑，意圖重建漢唐朝代的榮光。而這個被稱為「中華民族偉大復興」的紅色中國夢踏出的首要目標，便是將境內的西藏、新疆，與九七回歸後的香港、澳門，以及獨立的台灣，全面中國化，套上專制獨裁與中華民族主義的枷鎖。

不過，紅色中國的擴張並不順遂。以西藏、新疆而言，在女真人創立大清王朝時始被納入版圖，由「新疆」的命名意味「新的領土」，即可凸顯其與中原王朝連結之薄弱。國際社會多稱其為東土耳基斯坦、東突厥斯坦，種族則以維吾爾、哈薩克、吉爾吉斯人為主，主要信仰則是伊斯蘭教。而西藏的種族以藏人為主，信奉藏傳佛教。這兩個區域不論種族、文化、信仰與生活方式皆與漢族截然不同。如今卻被共產中國以自治區之名，借助高科技監管技術，實施集中營式的監禁、改造、洗腦，行種族、文化與宗教滅絕之實。此種暴行由內部文件的洩漏，再也難以遮掩，讓國際社會更加看清中共政權的殘暴本質。

紅色帝國的擴張之路，在香港、台灣更是處處碰壁，行不得也。香港原為殖民地，享有高度自由與法治，金融體系與國際接軌，乃是一個繁榮自由的貿易港與金融中心。在回歸共產中國之初，雖暫時得到「五十年不變」、「一國兩制」的承諾，但中共政權最終仍然按捺不住，逐漸將魔爪伸入，終於引起港人反彈。今年六月以來，反送中、五大訴求、抗爭激化與區議會選舉泛民主派的大勝，無異是對中共的重擊。至於台灣，在日本戰敗之後，如今已實施民主選舉，並且擁有軍隊、人口、領土及政府的有效統治，依據住民自決原則，可說是一個獨立的國家，殆無疑義。如此的歷史情境讓紅色中國併台主張缺乏正當性，只能以滲透收買與干預選舉等方式，意圖藉由民主選舉及打造兩岸買辦集團，進行全面滲透來改變台灣。去年底的九合一選舉，網軍橫行，假訊息、假新聞氾濫，早已獲外國學術、情治單位證實，多為中國幕後操控所致，目的在影響台灣大選。

共諜「王立強」向澳洲自首，供出許多操作與干擾港台選舉及對澳洲滲透的細節，得到澳洲總理、情報單位的公開確認，並表達憂心，而澳洲警方也表示正在調查中。另外，其供詞所牽連的中國籍主謀向心夫婦，更是經常來台灣活動，國安單位在偵辦後已諭令彼等禁止出境，可見「王立強」所言，與外界質疑的中國對台灣的紅色滲透若合符節，其真實性已得到西方世界重視，絕非民進黨政府可以造假或操作，國人更應正視其所陳述的現象。尤有甚者，此次選舉國民黨不分區立委的提名，親中人物充斥其中，被視為一份紅色名單：一方面國民黨不再掩飾統派色彩，不在乎社會觀感，一方面則可能成為測試台灣社會對中共政權支持度的有效試劑。故而，在港人展現支持民主的強大意志啟示下，台灣想要突破紅色帝國的封鎖，這次總統、立委選舉一定要向香港人學習，用選票反映自由世界反對專制極權的決心。

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