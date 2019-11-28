自由廣場》國民黨失語症

◎ 張昭仁

一個曾經網羅台灣多數人才的國民黨是怎麼了？除了黨提名的總統候選人語無倫次，不分區的提名又老又紅外，它的現任委員講話也都缺乏基本常識。

先以台商回流為例，它的立法委員說看不到資金輸入，所以政府在說謊。曾委員有沒有搞清楚啊！是「台商」回流，台商是總部在台灣，多國佈局生產基地，當中國製產品輸入美國的關稅增加到十五％以上，在中國製造完全沒有利潤與競爭力，當然要轉移製造基地，台灣是總部所在，又沒有美中貿易戰延伸的增加關稅，當然是首選之一，它需要資金轉入嗎？它的總部就在台灣，資金是總部在管控，轉什麼轉？是擴大台灣生產設施、土地、人才，生產線的佈建。曾委員有沒有腦啊？這只是常識問題，不需要當過金管會主委，也不需要當過立委都知道的常識。

再以在澳洲投誠的中國間諜為例，國民黨的回應居然與共產黨口徑一致，它的委員與議員在媒體上嘲諷這是民進黨炮製的騙局，它的主席說共諜是詐欺犯，天啊！這個案子是紐約時報與澳洲知名的媒體報導。紐約時報與澳洲媒體在報導之前經過多方查證，他們是世界知名的老牌媒體，國民黨的黨部以中共的觀點為觀點，國民黨的委員嘲諷這個案子，是你們沒有水準，還是名滿天下的媒體沒有水準？

有沒有共諜介入二○一八台灣選舉？有那麼難查證嗎？當時韓陣營的聲量暴漲，八成的IP是來自海外，這代表什麼？打開網路，從那時到現在，多少假信息的傳播者，這個難查嗎？更重要的是，這麼一個大黨，竟然會推出一個語無倫次，禁不起檢驗的總統候選人，都沒有人才了嗎？他是什麼貨色，你們比任何人清楚。為什麼是他？

國民黨淪落至此，令人不可思議。國民黨都沒有稍具常識的人才了嗎？或是香港朋友說得對：中國是個超大的狂熱病原體，從那裡出來的，九成腦壞，跟他接觸的也會受感染，親中舔共超可怕的，連自己的祖師爺蔣介石、蔣經國是反共的都忘記了！恐怖！

（作者為會計師）

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