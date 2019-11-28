自由廣場》《金恒煒專欄》兩顆子彈：香港選舉與「王立強」事件

香港區議會選舉與「王立強」事件是刺入中共心臟的兩利刃，兩刀兩用，同時宰殺韓國瑜、中國國民黨於當下。

香港區議會選舉形同清洗「建制派」，親中議員幾乎悉數掃地出門；這是第一把刺向北京的利刃。中共間諜「王立強」向澳洲政府投誠；這是第二把刺向中共的利刃。中共倒也不倒、傷也不傷？習近平政權挺得住挺不住？可以觀察；現世報的是台灣藍橘紅的政黨／政客，尤其韓國瑜、中國國民黨，死定了，沒得救了。

挺港警斥「反送中」為暴民的葉毓蘭們，到北京唱中國國歌、立正聽習大大訓令的吳斯懷們，叩頭「中聯辦」折腰林鄭特首的韓國瑜以及紅到發紫的黨國不分區立委候選人們，全像秦俑一般成為香港民主選舉下的陪葬品。

香港人用腳抗爭、用手投票，剿滅了親中政府，三八八比五十九，鐵錚錚的數字不容狡辯。現在驚惶失措、一味粉飾的是王立強事件，無論北京還是親共的台灣黨國政客基本上都現出了原形，隔海唱和：同樣的質疑、同樣的否認、同樣的撻伐、同樣斥為通緝犯、同樣責為國際陰謀，沒有二致。問題是，中國知道原委，台灣的紅藍橘則急到口不擇言、胡扯亂說，自曝其短而已。

王立強投誠的重砲新聞一披露，韓國瑜反擊的第一招，就是拔本塞源，詆毀刊登消息的網路媒體是「澳洲排名第八十」，嘲笑報導是「小牙籤」。為什麼是「八十」？一如韓國瑜說台灣大使館有「二○○」一樣，全屬信口開河；為什麼是「小牙籤」？此則消息竟然被紐約時報、BBC、「美國之音」等國際大媒體刊載，韓把首發的貶為不值一顧的「牙籤」，跟進的美國媒體變為「雞翅膀」，進而把台灣報導說成「金華火腿」；草包就是草包，完全沒有一絲絲媒體ABC知識，既不知道澳洲兩報都有一百五、六十年歷史，也不知執筆者三人中領銜的是赫赫有名的Nick McKenzie。韓國瑜的第二招，就是找區區兩個黨國老情報員出面拆解，然後「訴諸權威」宣稱：「所有（注意，這是「全稱」）情報系統老前輩都對此冒牌情報員提出質疑」。可見計窮了。

率先報導此事件的是Sydney Morning Herald（雪梨晨驅報）和The Age（世紀報），接著「紐約時報」也獲得王立強的英文版文件，紐時引用兩位聽過簡報的知情人士說法：「一定程度上是可信的。」早在十月初，中國研究專家周安瀾（Alex Joske）即接受澳洲兩家媒體之託，審查「王立強」庇護申請書，研究完成寫了長文，說初讀之下覺得「過分完美而不可信」，但深入挖掘後，認定有些陳述確有根據；尤其中國一反慣常的快速打擊，揭露「王立強」是詐騙犯，周安瀾遂一再檢驗兩方證據指出「王立強提出的良民證、出境紀錄等證據」都顯示中國官方說法矛盾，從而運用「反證」，強調：「每一個與中國政府相牴觸的證據，反而添加了中國要他噤口的圖像，因為他說的是真話。」他沒護短，也提出許多質疑，表示：「我們不知道完整的故事，或且永遠不知。」

那麼，真假到底如何？「王立強」在電視「六十分鐘」（60minutes）專訪節目中信誓旦旦：「我發出這個聲明如果不是真的，澳洲政府是不會保護我的，這對我沒有好處」。道理十分堅固。

王立強事件成為國際媒體的焦點，中國官方即時聲明反斥，BBC明顯不買：「外媒的報導與中國官方的說法完全相反」。這句話同樣適用於台灣紅藍橘身上，韓國瑜、宋楚瑜、于美人、黨國特務、白賊吳等等等的說法與外媒也完全相反！有趣罷。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法