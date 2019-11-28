自由廣場》聚眾鬥毆 應速立法制止

◎ 鄭善印

聚眾鬥毆的影像，最典型的大約就是九月十九日直播主連某與鄭姓大哥間的糾紛了。當時各大媒體的影音播送，讓民眾看到兩派之間你來我往的衝撞，即便現場警察對空開了兩槍，砸店叫囂的群眾也不予理會，公權力對他們而言好像一點作用都沒有。原因在於，台灣街頭的聚眾鬥毆無罪，頂多就是由警察依社會秩序維護法第八十七條「禁止互相鬥毆」之規定，罰個二千元了事。其餘的傷害或毀損等罪，都是告訴乃論之罪，互鬥的兩派人馬是不會提告的。到頭來，除了持有槍枝之罪要分由誰來擔當之外，其餘諸人大約都可全身而退，茶餘飯後還要追究，冤獄的四個月羈押要如何請求國家刑事補償等等。

日本刑法第二○六條規定：「於犯傷害或傷害致死罪時，在場助勢之人，即使未為傷害他人行為，亦處一年以下有期徒刑或十萬元以下罰金或科料」；第二○八條之一規定：「（第一項）二人以上基於對他人之生命、身體或財產共同加害之目的而聚集，準備凶器之人或知有準備凶器情事而聚集之人，處兩年以下有期徒刑或卅萬元以下罰金。（第二項）前項情形，使準備凶器或知有準備凶器之人集合者，處三年以下有期徒刑」。可以說是採取「互毆兩罰論」，並且以上之罪均為公訴罪。

據聞立法院一讀會也通過了類似的草案，其條文為刑法第一五○條修正案：「（第一項）意圖為強暴脅迫，於公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，而施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑，拘役或十萬元以下罰金。首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。（第二項）意圖供行使之用而攜帶凶器或其他危險物品犯之，因而致生公眾或交通往來之危險者，加重其刑至二分之一。 （第三項）自動或受公務員制止而當場停止行為，在場助勢者，不罰。下手實施者，得減輕其刑」。除了「意圖」這個要件不必要外，其餘大致良好，因為意圖存於內心，若現場已經「施強暴脅迫」了，則當然可以證明其內心意圖，何須再畫蛇添足？

這種互毆兩罰政策，是維持社會安全的必要條件，希望本會期能儘快通過。

（作者為開南大學法律學系榮譽教授）

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