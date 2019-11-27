社論》改變中國的第一張骨牌？

大概除了習近平為核心的權力圈之外，香港區議會的選舉結果一般都不會感到意外。鷹派的官媒環球時報總編輯透過微博稱：雖然親北京陣營敗選，不過，區議會選舉畢竟是一場相當「基層」的選舉。北京的權力集團，就是這樣疏離「基層」，不僅對香港如此，對整個中國亦復如此。

一九九七年七月一日，香港主權移交中國，前前後後發生一些兆頭。有匹「順利九七」的賽馬，比賽中斷了腳受到人道毀滅；北京送給香港的寶鼎抵港斷了一腳；「香港明天更好」花車，司機昏迷造成失控撞死英國遊客；首次發出紅色暴雨警告，香港總共發生二百多件沙石、洪水肆虐。諸事不吉，回歸大戲就這樣揭幕了。

當然，香港命運乖舛，不是由於迷信，而是結構所致。一九八四年中英聯合聲明，可以說是清朝的問題，到了二十世紀末，仍用清朝的方式來處理。這樣也許可以應付完二十世紀，恰好中國也正在改革開放，但是到了二十一世紀，矛盾還是掩不住爆發了。清朝是皇帝專制，中華人民共和國是一黨專政，英國殖民母國是民主國家，香港主權移交就在這樣的時空錯置下進行著。從民主國家統治下，被移交到一黨專政國家，其間港人被沒收發言權，就種下了今天港人要彌補發言權的根源。

今天的中國，仍處於統治者由上而下宰制被統治者的狀態，迥異於現代國家由下而上的人民自我統治狀態。中國共產黨這個統治集團，完全沒有來自人民的授權，這個集團憑藉獨家武力與專政工具，凌駕於十四億人民之上。所謂的中華人民共和國憲法，並不是全體中國人的普遍意志所形成的契約，而是那個權力集團頒佈給人民的文件，文字記載的權利皆屬賞賜品，這個權力集團想給就給，不想給就收回來。最重要的是，中國共產黨獨攬政權，此一最高法則絕對不容挑戰，異議者都會被定義成國家的敵人，從而淪為國家的囚徒。

香港當前的問題，可以說是「共黨中國」（共黨宰制的中國）的縮影，現在中國的組成部分，在本質上跟香港類似。現代國家，國家的形成與政權的更迭，最基本的合法性在於，要通過人民認可的程序。但是，中華人民共和國成立以來，從來沒有出現這種程序，唯一的永遠的執政黨，沒有任何一票來自人民的授權，而這個權力集團卻可以操控其身家性命。姑且不論以前， 一九九七主權移交中國的香港，就是一個發生在大家眼前的例子。柴契爾夫人與趙紫陽簽署聯合聲明，跳過讓港人表達意志，就決定了要把清朝割讓的領土移交給中華人民共和國，說穿了其實是移交給中國共產黨這個權力集團。所以， 一九九七以來，香港淪為這個權力集團不同派系的爭權奪利現場，一點也不為怪。

香港的發展是向時間借來的，它在民主的殖民母國統治下，早已成為一個現代社會，不再是清朝的荒地。九七回歸，還為北京帶來可觀財富。然而，中英聯合聲明一聲令下，這個現代社會卻要向後轉到另一個前現代社會、前現代國家，接下來的文明衝突自所難免。當年，英中都以純粹的外交禮儀來擺置香港，雙方的想像都極為簡單化、歷史化，也就是回復清朝的領土割讓，把香港移交給清朝繼承者以恢復其主權狀態。問題是，一百年的時間，改變了中國也改變了世界，香港不再是一百年前的香港，硬要用一百年前的方式解決當代的問題，那就注定了不會是「順利九七」、「明天會更好」。

幸而，香港不像西藏或新疆那樣遠處現代國際戰略焦點的邊緣，港人可以用不同世代逃離中國的冒險精神來尋找出路。反送中不是第一次行動，但半年多來的抗爭，直播了中國國家暴力的楚門世界，民主國家包括台灣聲援香港不遺餘力，遂令港人意志在這次區議會選舉淋漓盡致地宣洩出來。這次選舉結果有不同解讀，有些是針對過去的分析，但面向未來的分析之一是，二十一世紀跟十九世紀的對話、許多國家在二十世紀便已完成的宗主權與自主權的歷史角力，北京目無國際契約、國內契約，港人只好走自己的「長征」之路。這會不會是第一面骨牌，才是北京跟世界要注意的未來動力。

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