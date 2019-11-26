社論》香港人民發出清晰嘹亮的心聲

在各方高度關注之下，經歷六個月「反送中」抗爭的香港，週日向香港政府、中國當局與世人發出清晰而嘹亮的心聲。經由踴躍熱情參與，香港市民以懸殊的票數，在區議員選舉中，讓泛民主派大勝，建制派兵敗如山倒，表達了對港府和北京當局的不信任。顯然，公民投票與街頭抗爭一致展現了強有力的民之所欲：香港的政治和社會自由不容剝奪，高度自治的權利必須全力維護。

就基本屬性來說，區議會的政治色彩有限，但這次選舉卻廣受矚目。現今香港，「反送中」抗議已演變成數百萬人奮起，不分男女老幼，市民走向街頭，地區擴大，範圍波及校園，抗爭持續升高，要求雙普選等「五大訴求」的一場全面性公民不服從運動。從而，在交通受阻、學校和商家運作遭干擾、經濟成長受創的情勢下，區議員改選也升級為針對港府和抗爭運動的一次關鍵性公民投票：究竟，香港市民是否已厭倦了持續而衝突升高的抗爭？

如今，香港人民的公意清楚展現，股市恆生指數昨天大漲更是一項普世價值的具體宣示：香港雖為國際經貿要地，港人卻絕非只求「舞照跳、馬照跑」，而不計公民自由權利的經濟動物。事實上，美國國會參眾兩院上週幾無異議通過《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，同樣是普世價值的有力展現，只有威權的北京當局，才會以「干涉中國內政」氣急敗壞地回應。

其實，北京當局應從結果一面倒的香港選舉中記取教訓。這個政權，打出中華民族「偉大復興」口號，卻不能善待中國人民，以高壓嚴密的控制手法，限制人民基本自由，維繫共產黨專政。更糟的，它輸出警察國家統治術，欺壓周遭人民，西藏、新疆人民深受其暴，香港也飽受「一國兩制」名存實亡之害，一向引以為榮的自由、法治、政府效能都遭嚴重侵蝕。

週日的選舉，呼應了香港人數月來的抗爭；相較於把公民不服從運動視為挑戰「一國兩制」底線，揚言要「止暴制亂、恢復秩序」的習近平，不啻打了一記響亮的耳光。香港公民透過自由選舉，以絕大多數民意明確告訴北京當局、也昭告世人︰企圖以警察國家手段強壓，香港人不吃這一套。

從而，「香港當前最緊迫的任務」，不是把警民衝突定位為「激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定」，而是在香港民意已決之後，在七百四十萬港人之前謙卑，傾聽人民的心聲，與當年身不由己成為「人民共和國」一部分的港人，誠意溝通。

面對清楚而廣大的民意，特首林鄭月娥領導的港府責無旁貸；除了「尊重選舉結果，虛心聆聽市民的意見，並認真反思」官式聲明之外，還須有實際行動，落實「五大訴求」應屬首要。在「反送中」抗爭運動提出的「五大訴求」，「撤惡法」已實現，《逃犯條例》修訂上月撤回；其餘的「查警暴」、「撤控罪」、「非暴動」三者相關，需要不偏不倚的司法調查，解鈴仍須繫鈴人，責在港府，只有付諸行動，方足以服眾且安定局面。至於「真普選」，攸關香港政治改革，一直背負「賣港」指責的林鄭，若能啟動這一步，是尋求個人重新定位的關鍵。國際社會也應義助香港，美國之外，英國及聯合國不能坐視中國所作所為，已違反《中英聯合聲明》的事實。

旁觀這次「反送中」抗爭，不能不向香港人民，特別是年輕人致敬。從台灣導演李惠仁的紀錄片，到ＢＢＣ和「美國之音」在香港理工大學的現場報導，許多可歌可泣的人與事鏡頭真實呈現︰勇武者的不屈，和理非者的不撓，義工的無私，救護員的大愛，都令人動容。而「人可以被子彈打死，但信念不會」、「我寧願用自己的血化做燃料，換取全香港的自由」的當事人自白，更凸顯了香港人民的決心，既展現於街頭，堅持於校園，也反映於選票。

香港人民的自由民主大業尚待努力完成，台灣要更大力聲援、行動支持，以助其實現。同時，在中國介入的陰影中，也處大選熱季的台灣選民要慎選政黨和候選人。近日公布的民調指出，大多數民眾認定政治人物把個人利益、政黨利益擺在國家利益之上。從而，不僅防杜中國代理人，我們也要避免所託非人，拒絕把國家利益擺在末位的政客。

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