自由廣場》澳台商務交流：分享繁榮，共創未來

◎ 高戈銳

今年澳洲辦事處以「分享珍藏，共創未來」為主題，進一步推動澳洲與台灣之間的經濟、文化與民間交流。這主要反映澳台珍寶的歷史性交流，今年初澳洲展出來自國立故宮博物院的珍寶；「大師：澳大利亞原住民樹皮畫特展」的珍品也正在國立臺灣博物館展出至明年二月。

澳台能彼此分享國寶，正說明澳台雙方的信任與持續成長的實質關係，我們之間成熟而多面向的經貿暨投資夥伴關係是很確實的。去年我們的貿易額達到三千七百億台幣，不只加深了既訂的合作，還擴展到新的領域。我們很高興在今年八月邀請了二十五年來規模最大、由經濟部次長曾文生領軍的台灣經貿代表團，到澳洲布里斯本參加澳台經濟聯席會議。

礦產與能源仍然是澳台經濟關係的基礎，澳洲已是台灣最大的能源供應國，我們希望能保持第一，並期望能順應台灣的成長及轉型。本月中旬，澳洲的麥格理資本與它的夥伴們促成台灣首座大規模的離岸風場計畫Formosa1；麥格理資本還為建設台灣第二個海能風電計畫Formosa2舉辦了動土典禮，這是筆價值六百二十四億台幣由澳洲所主導的投資案。

台灣中油公司在西澳投資了普陸浮式液化天然氣計畫，其初步投資成果最近運抵台灣，這使澳洲在過去一年成為台灣液化天然氣的主要供應者。今年台塑資源與澳洲FMG集團在西澳投資的大規模鐵橋鐵礦砂開發計畫也有進展，來自台塑達二百五十億台幣的投資案，是台灣在澳洲單一投資案的最大宗。

教育，仍是澳台夥伴關係很重要的一股力量。澳洲是台灣第二大國際教育夥伴，技職教育與訓練持續引導，提供未來的世代相關技能，以因應國際就業市場。在上週頒獎的澳紐商會商業傑出貢獻獎，台灣的勞動力發展署榮獲2019年澳洲台商夥伴商業傑出貢獻獎，主要為表彰該署在推動技職教育與訓練的主導角色。

澳台雙邊觀光的發展也有顯著成長，去年澳洲訪台旅客成長將近百分之十三，超過十萬名，越來越多的澳洲旅客來台享受台灣之美與台灣人的友善。台灣到澳洲旅遊也相對成長，超過二十萬的台灣旅客受到澳洲熱情的歡迎，並遊歷聞名世界的景點。

今年澳台商務的成長也跨到新領域，如保健醫療產品。二十家台灣生技公司選擇澳洲為臨床試驗的地點；頂尖的澳洲生技公司參加了在台灣舉辦的亞洲生技大會以開發合作機會；越來越多的台灣消費者開始使用澳洲高品質的保健產品，如剛榮獲澳洲-台灣商業傑出貢獻獎「澳佳寶」公司的產品。

貿易與投資的成長，能同時在台灣與澳洲製造更多、更好的工作機會，這表示台灣民眾與企業能享有更便宜、更潔淨的能源；我們透過教育與觀光的交流更了解彼此；更多台灣消費者能享用乾淨、綠色、健康的澳洲商品；而澳洲也從台灣的尖端科技與高品質消費產品中受益。由此可見，澳台持續成長的商務、貿易與投資交流，能讓我們達到「分享繁榮，共創更美好的未來」的願景。

（作者Gary Cowan現任澳洲駐台代表）

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