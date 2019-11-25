自由廣場》世界無肉日 餐桌愛地球

◎ 倪銘均

今天是「世界無肉日」，也稱為「國際素食日」。

過去，茹素大多因為宗教，現在主要是為了環保、健康，還有愛護動物。

聯合國ＩＰＣＣ（政府間氣候變化專門委員會），九月在「氣候行動峰會」表示，海平面到二一○○年可能上升一公尺，減碳刻不容緩！

生產一公斤牛肉製造三十六．四公斤二氧化碳，而一公斤牛肉大約可做六碗牛肉麵或六客牛排；吃一碗牛肉麵或一客牛排，相當於開車半小時的排碳。

聯合國糧農組織指出：「全球溫室氣體排放以畜牧業十八％最多，超過工業（十六％）還有交通運輸（十三．五％）」。

畜牧業也是亞馬遜雨林被砍伐的主要原因；巴西總統波索納洛放寬雨林開發畜牧業的政策，更讓今年亞馬遜雨林火災一發不可收拾。

紀錄片《畜牧業的陰謀》提到，生產一一四公克漢堡消耗二五○○公升的水，相當於台灣民眾九天的生活用水，也相當於淋浴五分鐘五十天。

全球七十億人每天喝水兩百億公升，十五億頭牛喝一七○○億公升；牛每天吃六一二○萬噸食物，是人類的六．四倍。

瑞典十六歲女孩桑柏格，呼籲各國重視全球暖化並拿出行動，不要偷走他們的未來。

只要「改菜單」，一天就有三次愛地球的機會；就算一天一餐、二餐或是「彈性素食」，也對地球有幫助。

（作者為電視台主播）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法