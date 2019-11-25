自由共和國》福田圓／2020總統立委選舉的多重對立

福田圓／日本法政大學教授

受到年初的「習五條」講話至最近香港「反送中」運動的影響，蔡英文政府一度低迷的支持度近來節節提升。有別於去年底的選情膠著，蔡英文總統如今奪回連任的氣勢，在近兩個月來保持穩定的選舉優勢。反過來，在地方選舉中崛起、而後獲得國民黨總統參選人寶座的韓國瑜的支持度出現下滑。然而，在立委選戰中，民進黨仍面臨多方挑戰。為了奪回選戰優勢，民進黨需要重新檢討過去蔡英文政權低迷的支持度，以及「韓流」崛起的理由。

首先，蔡英文政府尚未化解所謂「麵包與愛情」或「繁榮和自立」之間的矛盾。亦即，在對中國經濟持續依賴的情況下，台灣該如何保持自立？為了減輕對中國大陸的依賴，蔡總統嘗試以「維持現狀」來處理對中關係，同時推動與美國和日本的關係及「新南向政策」。然而對此，中國政府採取強硬態度，在停止與蔡英文政府交涉的同時，更加強對台施壓。

中共政權近年來似乎致力於擴大蔡英文政府與其支持者和其他台灣民眾間的分裂，對前者施壓使其孤立，並對後者示好拉攏，可謂拿出統戰工作的所有本事。北京在軍事、外交、經濟等領域的施壓，也成為台灣民眾對中反感的主要原因，同時確實引起民眾對蔡英文政府執政的不安。

其次，雖然蔡英文在面對「台灣獨立」立場上極其慎重，其實施的各種改革和「轉型正義」，皆逐漸強化著「台灣認同」。例如在年金改革上，修改對軍公教的優遇政策、在「轉型正義」上，追究在權威主義體制下人權侵害的事實、以及處理國民黨在威權統治時期中獲取的資產等，轉向清算中華民國的遺產。

確實，近年來，「中華民國認同」和「台灣認同」同時並存，而後者也逐漸成為台灣主流。即便如此，成為被清算對象的「中華民國認同」者仍激烈地反抗，在國家認同議題上，也出現了民主化以來最尖銳的對立。

再者，在實施上述政策之際，第一次實現「完全執政」的民進黨，逐漸走向菁英政治，有批評說民進黨失去了以往的風氣。確實，蔡英文總統的個性和政治手法，和原來民進黨的作風相去甚遠。此外，如去年九合一地方選舉結果般，民進黨內部的爭權奪勢，也成了失信於選民的一個主要原因。

在去年九合一的選舉中，韓國瑜伺機抓住蔡英文及民進黨以上的問題點而贏得大眾支持。與過去國民黨的菁英政治路線不同，韓國瑜的非傳統選舉風格受到矚目。

韓國瑜用「賺大錢」、「台灣安全、人民有錢」等通俗易懂的口號批判蔡政府，試圖扮演庶民的救世主。韓國瑜成功地推翻了過去「國民黨為守護既得利益的菁英，而民進黨是高舉改革的挑戰者」，這個自台灣民主化後，延續至今的台灣政治勢力結構。

自立與繁榮、台灣與中華民國、菁英與庶民的對立，都不是新穎的政治議題，卻是台灣目前所面臨且不得不持續摸索答案的課題。在逐漸白熱化的選戰中，台灣選民與國際社會或許正寄望著理性且誠摯的討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法