自由廣場》軍事連結南太國家構想

◎ 王逸平

太平洋島國接連的斷交，根本因素，是這些島國對自身經濟發展的迫切。

中國承諾提供巨額經濟援助與投資，對吉里巴斯與索羅門群島是一大吸引。同時，吉里巴斯身為太平洋漁獲大國，對中國龐大消費市場相當重視，以過剩的漁獲銷往中國，換取中國對吉里巴斯的投資和經援，這層互補關係，我國很難競爭、取代。

至於索羅門群島，對中國帶路經濟伴隨的商機、投資，和索國漁業、林業、礦業進入中國市場盼望已久，尤其李克強在索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞訪中後表明：中方願將「一帶一路」倡議，同索方發展戰略相銜接，共商共建共用，積極商談促進貿易便利化的安排和舉措，拓展金融、農業、教育等領域互利合作，歡迎索方有競爭力的優質產品擴大對中出口。

台灣要和中國在經濟、投資額與市場規模上競爭，是螳臂擋車，但我國可和太平洋邦交國建立更緊密的軍事連結。所謂軍事連結，並非派遣陸海空戰鬥部隊駐紮，是投射軍事情報與政戰兩項體系進入邦交國。

過去，政戰局（總政治作戰部）有外派駐軍的經驗，越戰時期，派駐奎山軍官團前往越南，幫助越南、寮國和柬埔寨建立政治作戰系統，國防部藝術工作總隊在南越協助建立第一支藝術工作隊伍，政戰在越南的作為除了鞏固南越人民的心防，同時協助南越軍人對北越心戰，越南國防部長陳善謙於一九六五年邀請中華民國政戰軍官團進駐總局暨屬局、大叻政戰大學、各戰術區，以及海、空軍之政戰部門擔任顧問；政戰官、士、兵專業與學識高，可超脫戰鬥部隊僵化的階級制度，行動上較具彈性。

國安局和軍情局在蒙古、印度、越南和俄國皆有多寡不一的監控站，除此之外，太平洋同為我中華民國海洋安全的重要路線，美、澳、印等國皆於太平洋駐軍，我國軍情人員可和眾多盟國共同合作，透由華語情資的理解，和美、澳、印等國進行聯合情、監、偵，並由我南島裔官、士、兵與當地國民進行交流，深入當地輿情。

印太戰略架構成形，我國不可置身事外，太平洋島國多為英語、法語和日語國家，是我國情報和政戰軍官培育的重點語言，除蒐集當地輿論與情報以外，可藉由華語文教育，培育大量由我國國軍控制的中國通，配合我國政戰體系擴大帶路國家債務陷阱缺陷，是抵銷中國透由經濟磁吸，斷我邦交的實際手段。

（作者為東南亞區域研究人員，曾任政戰官）

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