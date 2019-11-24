自由廣場》韓國瑜的情色身體

◎ 許義雄

報載，國民黨總統參選人韓國瑜的「男人生命是下半，女人生命是上半」。他表示，男孩子站衛兵可以一站兩個小時，但女孩子站兩個小時受不了，不過，女性在梳妝台上，可以化妝兩個小時手不會酸。語畢，受到嚴厲批評，認為有性別歧視。這與之前，有人指稱，韓國瑜吃喝玩樂抱女人，韓氏承認，年輕時，確實放縱過。言下之意，並未否認，自己的身體曾在酒色世界，耳濡目染，備受薰陶。

從韓氏的語境，不難看出，他的確聰明，可以隨時見風轉舵，轉移話題。相對而言，韓國瑜的用語，已是習慣成自然，無意中，隱藏的本意，常會露出馬腳，無所遁形。從象徵神勇的醫藥廣告詞中，「男人不能說不行」，其指涉對象，及隱含的意義，與韓國瑜的語言寓意，何其雷同。因此，韓氏的硬拗習性，以及對身體素養的尚待增強，不難想見。

其實，身體是21世紀的重要議題，身體素養，更是先進國家的重要政策。最近，加拿大發布0-12歲身體素養報告書，美國公布K-12身體素養國家標準，澳洲藉世界38個國家身體素養的比較，擬訂提升全民身體素養的具體策略，聯合國教科文組織（UNESCO）發表的身體素養專題研究報告，以及我國所推出的108基本教育課程總綱，也莫不以核心素養為導向。

事實上，人從受孕開始，就在儲存身體素養，胎教之可能，即在說明，身體素養，是身體一生的旅程。具體地說，生命的身體，自墜地問世，即無不受環境的影響，文化身體的形成，即是教育的功勞與社會的形塑。女性主義之主張，性別不是自然「生成」，而是文化與社會所塑造，其立論基礎，不能說毫無根據。所謂，「近朱者赤，近墨者黑」，韓國瑜的情色身體，應該是情色場所所促成，日積月累的結果，透過語言展現，無時不有，無處不在，不辯自明。

目前，有機會與國內外友人，正在整合「臺灣0-100歲身體素養之建構與發展」專題，我們擬出幾個重要課題：一、臺灣0-100歲身體素養之國家標準，二、臺灣0-100歲身體素養之課程架構，三、臺灣0-100歲身體素養之指導策略，四、臺灣0-100歲身體素養之評估機制，五、臺灣0-100歲身體素養之輔導推廣，六、臺灣0-100歲身體素養之研究發展，七、臺灣身體素養之空間規劃，八、臺灣0-100歲身體素養之輔具研發，九、臺灣0-100歲身體素養之師資制度，十、臺灣0-100歲身體素養之信息系統等。我們的目的，在回應下列臺灣所面臨的嚴肅課題：

一、臺灣幼童體重過重，問題日趨嚴重，厚植身體素養宜及早開始。

二、臺灣老人社會隱然成形，身體素養必須提升，以能自我救助。

三、臺灣社會坐式生活時間偏多，影響國人健康甚鉅，亟待改善。

四、臺灣身體素養質量，宜有掌握，並進入國際化比較行列。

我們希望研究結果，可供政府施政參考，更期待國人了解，身體素養與文化素養一樣，是身體的探索，是畢生需要努力的事。

（作者為前行政院體委會主委）

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