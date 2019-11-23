自由廣場》假新聞與諜報戰

◎ 周義鳴

最近，英國駐香港使館雇員鄭文傑在深圳被中共國安人員逮捕，引發各界譁然。總結鄭文傑事件，筆者認為有四大看點：一是鄭文傑隸屬英國使館。二是鄭文傑帶資金給陸生的深圳親屬。三是鄭文傑遭受中共國安刑求。四是鄭文傑嫖娼被逮。

自從中國電視台播出鄭文傑嫖娼的新聞，以及BBC專訪鄭文傑談起國安刑求後，輿論的焦點幾乎忘記整個事件中，最關鍵的問題其實是鄭文傑為英國做事的身分，以及鄭文傑帶資金進入深圳這兩件事。關於「鄭文傑嫖娼」，網友「多多貓友人」的「揭開淫魔鄭文傑嫖娼之謎」，已經說明中國警察公開的監視器畫面，其實反過來佐證了鄭文傑沒有嫖娼，本文就不贅述。然而，為什麼中國警察明知道鄭文傑沒有嫖娼，卻仍堅持以「嫖娼罪」說明鄭文傑事件？這就是中共「假新聞」的真諦：運用「假消息」挑起人類社會自然的道德感，混淆和掩蓋真正重要的訊息。

事實上，「涉及國家安全」才是鄭文傑被逮捕的真正原因。從鄭文傑事件來看，我們可以發現中共國安首先「假定外國是香港『反送中』幕後主導者」，既然有假定就需要找證據。結果，剛好有為英國工作的鄭文傑，未經申報逕自將「資金」帶進大陸交給「陸生親屬」。從中共國安角度來看，有金流、有人員，足以構成「為境外勢力組織顛覆國家政權」的間諜罪行。所以，中共國安蒐集完鄭文傑的「犯罪證據」後，就在鄭文傑返回香港前將他逮捕。鄭文傑的案件也告訴我們，如果是以「涉及國家安全」被國安逮捕，刑求恐怕是不會少的待遇。

然而，偏偏鄭文傑的案件，最後「涉及國安」部分事證不足，無法以「間諜罪」起訴鄭文傑。所以，中共國安只能退場，改派警察出來，以「行政拘留」解釋為何鄭文傑被逮。即便中國警察知道鄭文傑沒有嫖娼，卻仍放出「鄭文傑嫖娼」的假訊息，其實意義不只是強詞解釋逮捕鄭文傑的原因，更重要的是，以「嫖娼」挑起社會大眾自然的道德感，降低對鄭文傑本人的信賴，混淆大眾輿論視聽，實際上掩飾中共國安暗中調查英國情報人員的事實，好收拾這場失敗的反間諜作戰。從外界群起撻伐中共警方刑求鄭文傑，以及輿論只關心鄭文傑嫖娼，卻忘記鄭文傑可能涉入英國與中國間的諜報戰，顯然主導這場「逮捕鄭文傑」的主事者已經全然脫身。

（作者為國立政治大學東亞研究所碩士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法