自由廣場》花生之亂殃及農民權益

◎ 謝志誠

最近在雲林縣流傳一張「明年度的關稅配額花生進口權利金決標單」，刻意把關稅配額進口權利金扭曲當成花生的進口價，說進口花生每公斤只要卅多元，並指控政府坑殺農民，不僅影響產地花生的收購價格，也影響國內盤商的進場收購意願。

什麼是關稅配額進口權利金？我國於二○○二年加入世界貿易組織（WTO）後，為履行入會承諾，兼顧自由貿易及保護國內農業目的，依據WTO農業協定規定對特定敏感性的農產品採取「關稅配額」措施，花生就是關稅配額保護的品項，由財政部依國內農產品關稅配額標售規定，於前一年度八月公告配額。至於配額的分配，則採公開標售關稅配額進口權利的方式；登記有案的進口廠商均可透過進口權利投標參與關稅配額核配之申請，再按其投標金額之高低順序核配，廠商於投標前後須繳交押標金及權利金，並核發給關稅配額證明書，據以逕向海關報關進口。

財政部開標結果，即網路流傳的那張「明年度的關稅配額花生進口權利金決標單」第三行，明年度花生進口權利金標售價格介於每公斤卅一．三至卅八．八元，平均為卅四元，就是進口每一公斤的花生必須繳交的權利金，刻意把關稅配額權利金混淆當作進口價格，打壓市場價格，居心不良。

因此關稅配額權利金只是進口商進口花生成本的一部分而已，實際的成本還包括支付給賣家的價款及廿五％的進口關稅；假設進口到港價每公斤廿四．五元（實際金額以進口商進口為準），加上關稅配額權利金每公斤六元，以及每公斤卅四元的權利金，則每公斤的實際進口成本即達六十四．五元，絕對不是散布謠言所宣稱的進口價每公斤僅卅多元。

在謠言不斷散播下，產地花生價格已受到影響，造成農民恐慌，面對產地惡勢力，農委會除正式行文法務部檢舉，請檢調單位查明是否有違反刑法第二五一條第二項之情事，並協調雲林縣虎尾、北港、元長、崙背農會及部分生產合作社、合作農場等啟動花生收購每台斤收購價格為四十元。一週後價格若無起色將提高到四十二元，如仍無效，第二週升到四十四元，藉以對抗假消息及盤商聯合壟斷，全力保護農民。

於此，除了籲請特定人士勿再繼續玩文字遊戲誤導社會大眾，影響正在收成的花生農民權益，也要呼籲產地農民顧好品質，相信農委會保障農民收益的承諾；也不要誤信政府坑殺農民的謠言！

（作者為財團法人豐年社董事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法