自由廣場》基本法與廢紙的距離

◎ 吳景欽

林鄭月娥於十月初，頒佈包括反蒙面法等的緊急措施，但此舉不僅無法使抗爭停歇，反激起更大的怒火。而香港高等法院於日前，認定反蒙面法違反基本法致裁定無效，卻引來北京政府的斥責，並認為香港法院無權為違憲與否之審查。只是在一國兩制之下，到底誰有基本法的最終解釋權呢？

所謂一國兩制，最主要反映於香港基本法第二條的規定，即中國人民代表大會授權給香港特區高度自治權，並享有行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權。再根據第八條，香港原有法律，除違反基本法或經立法機關修改外，都將繼續保留。這也象徵，香港即便在一九九七年回歸中國，但整個法律與司法制度，仍繼續沿襲過去的英國法制。

而在英國法制的影響下，香港司法機關，除設有區、高等與終審法院外，並未如台灣般，另設有專職違憲審查的所謂大法官或憲法法庭，此即為明顯的司法一元化體系。換言之，香港法院於審判案件的同時，也得負起法律是否違反基本法的審查責任，這是毋庸置疑的。

故在此次針對反蒙面法的訴訟，香港高等法院認為港府繞過立法會而直接宣布進入緊急狀態，並因此頒佈反蒙面法的措施，除有是否符合正當程序的疑慮外，對於禁止對象包括合法與非法集會，實已屬過度規範。又某些人蒙面的目的，有可能是因工作、宗教等因素，並非全為刻意隱瞞自我身分以躲避警察追緝，故一律禁止蒙面，顯也逾越比例原則。也因此，對於反蒙面法的種種措施，實皆已違反基本法的規定。

惟，香港基本法第一五八條第一項，卻規定中國人大常委會擁有對此法的解釋權。雖然依據同條第三項，只有在香港法院於審理案件，發現特區法律是否有違基本法疑義時，可提請中國人大常委會來解釋，但在條文也未明文排除主動解釋下，香港司法的終審權力，就有隨時受中央政府挑戰，甚至推翻的可能性。

總之，即便於基本法中明文司法的獨立與自主性，但於法、於現實，香港法院的裁判，恐都無法阻擋中國人大常委會的最終解釋權，致凸顯出一國兩制的虛幻與荒謬性。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）

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