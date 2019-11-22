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自由廣場》借住？ 借名登記？

2019-11-22 05:30
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◎ 莊宇森

韓國瑜夫婦究係購買幸安名廈房地而「借名登記」？抑或單純「借住」李佩芬所購買之幸安名廈房地？尚非全然無疑。

我國民法雖無「借名登記」之明文規定，但依「最高法院九十九年度台上字第二四四八號」判決所載：「按稱『借名登記』者，謂當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約，倘其內容不違反強制禁止規定或公序良俗者，應承認其法律效力，於其內部間仍應承認借名人為真正所有權人。」且依「最高法院一○三年度台上字第一四六六號」判決所載：「借名登記契約準用委任之規定。」

關於韓國瑜夫婦是否購買幸安名廈？依前開「最高法院九十九年度台上字第二四四八號」判決意旨，有可能係當事人約定一方（借名人：李佳芬）將自己之財產（即幸安名廈）以他方（出名人：李佩芬）名義登記，而仍由自己管理、使用（由韓國瑜夫婦管理、使用）、處分，他方允就該財產為出名登記（以李佩芬之名登記）之契約，倘其內容不違反強制禁止規定或公序良俗者，應承認其法律效力，於其內部間仍應承認借名人（即李佳芬）為真正所有權人。

承前所述，幸安名廈雖非登記於韓國瑜夫婦名下，但韓國瑜夫婦若未給付任何對價而長年「無償」管理、使用幸安名廈房地，客觀上已足使人產生幸安名廈房地是否為「借名登記」於李佩芬名下之「合理懷疑」。就此幸安名廈房地是否為「借名登記」之疑義，實應由韓國瑜夫婦進一步提出說明，方為正辦！倘僅對蔡陣營發言人阮昭雄提告而欲「以訟止謗」，恐無濟於事！

（作者為中華民國能源技術服務商業同業公會法律顧問）

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