社論》台灣面臨赤色風暴

中國在國際社會眾目睽睽之下仍然殘暴地鎮壓學生，圍攻大學，凸顯其跨越一國兩制的界限，將香港徹底中國化的決心。（法新社）

香港局勢日益惡化，有如華盛頓郵報所稱「在崩潰邊緣」，正由繁榮的自由貿易港、金融中心墜入人間煉獄；如今那裡所發生的類戰爭行為，正在考驗人性與文明社會的底限。美國在週二通過《香港人權與民主法案》，將制裁被認為破壞香港「自由和自治」的中國官員，禁止向港警出售特殊軍火，並每年審查香港根據美國法律獲得的特殊貿易地位。在香港幾乎陷入內戰之際，美國及時伸出援手，能否挽救香港的崩解之危，令人關注。

香港自六月爆發反送中運動至今五個月，港府的鎮壓手段日趨激烈，不但以催淚彈、塑膠彈向群眾發射，甚至出現實彈攻擊的事件，近日更集結大量警力圍攻中文、理工等大學，儼然遍地烽火的景象。而警方發射的近萬枚催淚彈中含有高濃度致癌物戴奧辛，危及全香港人的健康。另外，抗爭以來，超乎想像的輕生與失蹤人數，及女性遭到警察性侵傳聞，被逮捕的人數更近五千人，被拘押於何處，全然成謎。尤有甚者，由香港始終未能落實雙普選及送中條例的提出，加上大批中國民眾移居香港，強化香港經濟對中國的依賴，在在顯示中國正在背棄「五十年不變」、「一國兩制」的承諾，加速往「一國一制」邁進。

包含國民黨不分區立委提名人在內的少數人辯稱，港警恢復治安何錯之有？企圖合理化港警使用暴力，成為中國暴行的魔鬼辯士。確實，反送中抗爭之初，百萬人走上街頭，以和平的方式爭取五大訴求，但是在官方拒不回應之下，乃出現「和理非」與「勇武派」的爭論；然而，無論抗爭者對手段的使用如何歧異，基本上一些激進抗爭現象的產生，乃是官方的分化與鎮壓手段所逼迫出來。換言之，香港陷入激烈的對抗，乃是中共「止暴制亂」，官逼民反的結果。更嚴重的是，中國在國際社會眾目睽睽之下仍然殘暴地鎮壓學生，圍攻大學，凸顯其跨越一國兩制的界限，將香港徹底中國化的決心。由此可見，香港的災難絕非隔絕的個案，在紅色中國的帝國夢及其數位獨裁體制擴張之下，香港已經成為文明世界抵抗專制暴政的最前線。

對於台灣人民而言，香港這顆明珠褪色黯淡，更有物傷其類的悲憫與憂心。儘管兩地的主權並不相干，沒有任何牽連，但彼此卻走過非常類似的發展軌跡。香港、台灣曾經同為殖民地，雖然是受到異族統治，但殖民者卻帶來現代化建設，包括健全的法治、公共建設與衛生系統，其中固然有剝削的目的，但讓殖民地人民維持一定的生活水準與安定的社會，堪稱功過參半。然而，香港、台灣人口均以華人為大宗，不免與中華文化、種族有所連結，因而在殖民帝國離去之後，部分人懷著期待的心情迎接來自中國大陸政權的接管，卻不料其與所謂的「祖國」之間，早已因發展方向不同，致而政治社會結構與思想文化已截然不同，出現不同文明的矛盾與衝突。

此種異質文明的接觸，造成台灣在國民黨接收之初，即發生「二二八」與「清鄉」的白色恐怖悲劇；而香港在回歸二十二年後亦爆發「反送中、要民主」的抗爭，社會動盪不安，歷史的宿命似乎同樣的悲情。不同的是，台灣在七十幾年後，經由民主改革與本土化，已經建構出一個生命共同體，成為一個實質獨立的民主國家；而香港則仍處於紅色中國擴張的路途上，其之西方民主與文化的優秀傳統正遭到中國巨龍的吞噬，如今抗爭四起，乃是一個物質與物理力量不相稱的城市，正在發揮道德與人性的力量對抗邪惡中國的蹂躪。

台灣的民主成就非凡，民主自由已是台灣人民的陽光、空氣與水，維繫著這個島國的永續發展。令人憂心的是，台灣離上帝太遠，卻離中國太近。中國毫不掩飾其併台的野心，而國民黨同樣「不再演了」，赤裸裸地提出親中的紅色名單，對台灣的民主與安全造成嚴重威脅。由此看來，台灣固然不是香港，但命運卻近在咫尺，一旦投錯選票，就會讓台灣陷入赤色風暴，殃及後代子孫。故而，「芒果乾（亡國感）」絕非刻意的政治操作，而是實際的生存威脅；一張選票可以確保台灣人民的幸福與生活方式，亦可葬送台灣的民主與自由，端看多數台灣人民如何抉擇了。

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