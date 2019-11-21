自由廣場》善變柯素人

◎ 秦靖

柯文哲表示，「蔡賴配」沒加分也沒扣分，諷刺綠營殺完以後，假裝笑容接納，「那以後大家都叛變啊！」

柯文哲將競爭後再合作定義為「叛變」，所以二○一四年白綠合作幫助柯文哲拿下台北市長，爾後柯文哲的政治色彩搖擺不定也是一種「叛變」嗎？

賽局理論關注的是，在一場遊戲中，如何預測個體行為，以便發展最有利的策略。了解自己有多少優勢，走出「你死我活」的二分法，藉由競（爭）合（作）策略創造雙贏。因為如此，美國通用汽車早就和日本豐田一起組裝汽車、德國西門子和荷蘭飛利浦共同開發半導體，諸如此類，不勝枚舉。

政黨間競爭或政黨內競爭亦是如此！賴清德依循民進黨內總統初選機制挑戰蔡英文總統，擔憂的不就是那時莫名瘋狂的韓流將吞噬台灣！透過黨內初選的競爭機制，賴清德說明他的國政藍圖，蔡英文總統更藉由這個平台將過去被污名化的施政作為說清楚、講清楚。

揖讓而升，下而飲，其爭也君子！賴清德更在黨內總統初選落敗的第一時間立即承認敗選，高呼團結支持蔡英文總統，這是哪門子的「叛變」？

韓國瑜以潘金蓮、武大郎做比喻暗諷「蔡賴配」，自己恐怕要先看看朱立倫、郭台銘有沒有在身邊與他一起打選戰！柯文哲更妙了！他創立的台灣民眾黨也將因為拒絕黨內競爭，終將成為「類」宋楚瑜親民黨的一人政黨。

（作者為教育工作者）

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