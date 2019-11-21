自由廣場》台南古蹟的新婚現場

◎ 陳昱成

凡常的日子裡，一過晚間九點，古都台南就已經準備要休息入睡了，但是十一月十七日（週日）這一晚，很不一樣。一場別開生面的美術館婚禮，整個友愛街、南門路、國立臺灣文學館周遭、水利會，都擠滿了興奮的粉絲，直至深夜。

等到中場，志玲姊姊與AKIRA走出二樓露台，向粉絲們致意，滿滿的愛在空中流轉，溫馨又令人羨慕，早先議員們對志玲姊姊古蹟婚禮的反對聲浪，似被淡忘。有媒體說志玲姊姊在露台上揮手致意，有皇室婚禮的味道，王子公主從此過著幸福快樂的日子，是大家心之所向。

明星們通常都喜愛在奢華的小島上舉辦婚禮，只有少數賓客受邀，住的都是頂級飯店的套房，離百姓好遙遠，再不然也是選擇頂級的飯店，在一個密閉的空間裡，與親朋好友、政商名流、演藝明星，共度美好時光。但是志玲姊姊不一樣，她從雲端、從遙不可及的螢幕裡走到人間，更回到父親所住的台南，回到了父母愛情的起點。況且還選在博物館舉辦婚禮，真是少見，充滿話題，大家都睜大眼睛，想看看在博物館的婚禮究竟長什麼樣子，據說全台南市的飯店跟民宿幾近客滿，志玲姊姊意外地行銷了台南的觀光旅遊。她與新郎站在美術館的門口，給大家拍照，接受大家的祝福，那是一種意外和諧的美感。

具有高度教育意義指標的博物館到底能不能做為婚禮場地，古蹟到底能不能辦婚宴，到底能不能吃東西，這都是值得討論的議題，假如沒有傷害到建築本體，沒有影響畫作、文物，在閉館特定時間，舉辦特定活動，不也是一種博物館新趨勢嗎？而從照片及新聞報導，最後舉辦婚宴的地方，是美術館一館的新建築中央廊道，巧妙地解除了那些古蹟破壞及飲食的焦慮。

市定古蹟台南美術館一館主體建築原為一九三一年落成的臺南警察署，與新蓋的美術館二館都位於中西區，與國立臺灣文學館、司法博物館、葉石濤文學紀念館、消防史料館都是民生綠園文化園區的「博物館群」，更鄰近林百貨和孔廟，是一個很值得品味、蘊含文化氣息的好所在。

志玲姊姊婚禮當天，正好有「博物館論壇」在對面的臺文館舉行，隨著婚禮新聞的發酵，帶動了博物館、美術館的參觀人潮，而博物館除了展覽與教育、典藏與研究、遊憩的功能之外，或許，還有更多的討論空間，更多的可能性。

（作者為博物館館員）

古蹟現代化行銷

◎ 張勳慶

國內名模林志玲和日本放浪兄弟的婚宴，日前在台南市美術館一館舉行，除了市府送上嫁妝一牛車外，更配合進行交管，市長接受天下雜誌訪問時說，這是完美的城市行銷。而這也引起一個話題，古蹟的現代化行銷，標準到底何在。

古蹟辦宴席政府早就帶頭做過，那就是在外交部對面的台北賓館辦國慶國宴，有一回還弄壞了古蹟鬧上媒體。所以，問題並非不可以在古蹟內辦活動，而是國人對歷史建築要有最基本的尊重，因為那是台灣的活歷史與文化表現的一面。再來就是租借古蹟，不可以犧牲全民接觸歷史建物的時間。林志玲婚宴在休館後舉行，基本上符合標準，但配合到交管這就有爭議，因為這等於在接待重要人物或外賓來參訪。外交部帶外賓參訪台灣古蹟，大多只請當地警察簡單交通疏導，外賓也和一般遊客同遊，並未造成當地居民不便。

台灣故宮北院過往也曾經同意走秀，在當時便引發兩極看法。現在古蹟早就在進行此方面行銷，甚至廣告片也可以去和當地政府文化局租借場地。而且就算沒被文資委員認定為古蹟者，也可以拿去當成景點，像是台南市美術館二館，便有國外車廠拿去當成新車展示行銷。不過這又出現一個問題，在此方面仍處於地方縣市政府自行訂定管理使用規則，收費也如此，那是否該由中央文化部去制定統一標準。

國內文化景點行銷，早該打破傳統保守又自我封閉觀念，因為優質的行銷除了增加曝光外，更可以透過此去了解台灣歷史和共同維護古蹟教育。當國人出國旅遊會讚嘆日本在此方面，不但成了文化扎根，形成生活美學，更和拚觀光融為一體，讓國外遊客願意花錢走訪四處。反觀台灣我們仍是走走停停，甚至到了名模林志玲婚宴，才知台南有美術館，還分一館和二館，這不也是一種文化失落嗎？

（作者為文字工作者）

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