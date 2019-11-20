社論》改革國民黨或被國民黨改革？

韓國瑜氣勢低迷不振，豪宅買賣連環爆，逼得「閨密」高美蘭請長假，好不容易「韓張配」出爐，偏逢國民黨「不分區之亂」。反觀民調領先的蔡英文，「蔡賴配」塵埃落定。柯文哲評論二○二○局勢已定，目前有如籃球比賽的「垃圾時間」，許多人應有同感。當然，選情瞬息萬變，不到一月十一日，蓋棺定論都言之過早。

二○一六民進黨完全執政，一般認為國民黨至少要蟄伏八年甚至更久。詎料，小英政府積極推動改革、正義、進步議題，卻與社會溝通不良，激起民意反彈。去年一一二四的結果，可以說是小英政府「自食其果」。不過，國民黨的解讀似乎不是這樣，他們普遍預期二○一八是二○二○的推背圖，主流民意對國民黨的肯定預示了該黨的浴火重生。諷刺的是，二○一六以來，該黨毫無自我改革，總路線依舊是「馬規吳隨」，憑甚麼相信二○二○會隨他們的意志轉移，令人好奇。

其實，國民黨被一一二四沖昏了頭，而且，對一一二四做出錯誤解釋，在二○一九開始也「自食其果」了。最早的逆轉訊號出現在高雄，上任不久的韓國瑜不顧競選承諾，對總統大位想入非非、心癢難止。碰巧，黨中央吳敦義自有一套心計，處心積慮卡朱、卡王、卡郭為韓國瑜鋪陳，最終目標何在是個謎。各方人馬不同的權謀計算，一年之間便營造出「逆轉敗」的景象。由於民意鐘擺轉向，總統、立院煮熟的鴨子可能飛了，「不分區之亂」之形成與後續顯示，各方人馬又以不同的權謀計算來籌畫可能的選後內戰。

其中，吳敦義淪為眾矢之的，怨不得別人。「不分區之亂」惹來「黨怒民怨」，他還自我感覺良好，誇耀「從來沒有這麼公平公正」。至於黨內批評者也是各有盤算，他們不滿的不是社會質疑的「國台辦名單」，而是黨主席自肥列入不分區安全名單。經過微調之後，郝龍斌仍放話吳敦義應退出不分區。黨內較勁你來我往，連多年罕見的「改革」也拿出來作文章了。郝龍斌說：國民黨有問題要改革，更重要是讓韓國瑜當總統，讓所有國民黨立委過半，我們國民黨再來從事改革。去年底大勝，國民黨的關鍵詞從未出現「改革」，如今選情告急、不分區難看，又來高喊「改革」，這種心態太投機。

韓國瑜的副手張善政先前宣稱，民眾可以將政黨票投給台灣民眾黨，引起吳敦義「黨紀處理」之警告。韓國瑜雖稱：改革永遠來路漫長、去路迢迢，在這個危急存亡之際，國民黨支持者更應該團結力量，讓國民黨在明年總統與立委選舉可以勝選與過半，唯有如此，才有機會讓黨政與國政在可見的將來一路雙贏、各自美好；但他的矛頭，似乎隱約指向敗選問責。韓國瑜要「改革」甚麼，也令人不禁納悶。二○一六慘敗之後，國民黨年輕世代組織草協聯盟，上個月發起人李正皓遭開除黨籍。當時，國民黨內的要角，現在喃喃「改革」的人，無人為李正皓勇於說真話仗義執言。

一直到吳敦義主導的不分區之亂，行將對韓國瑜、國民黨雪上加霜，「改革」的咒語忽然才被召喚出來。他們所謂的「改革」，到底是改革甚麼，大家都搞不清楚，也許他們只是把改革當作敗選卸責工具罷了。當年，馬英九把「黨產歸零」高唱雲霄，然而當選總統、國會過半，八年過去竟成了「黨產龜齡」。如此這般， 二○一六之後，小英政府幫國民黨清理黨產，他們卻又群情激憤大呼綠色恐怖。「黨產歸零」，國民黨自己喊的改革口號，做不到別人幫它做，反而變成綠色恐怖，其他的「改革」可想一斑。

一年來，習近平對台灣強力推銷一國兩制台灣方案。半年來，北京指揮港府暴力鎮壓反送中抗爭。以及，維吾爾再教育營、無差別迫害宗教信仰。在在顯示，酣睡於帝國夢的習近平，正在強化一黨專政，且升級到數位極權統治，令毛澤東望塵莫及。將近兩年的美中貿易戰，則揭開圍繞美中的印太戰略對壘。正當民主國家不再對北京照單全收之際，國民黨卻走得離台灣愈來愈遠，把支持香港警察暴力、中國統一台灣的人列入不分區安全名單。一如一○八課綱、公教年金改革，國民黨宣稱勝選就要「撥亂反正」，促統暴衝更不在話下。

可以說，黨內鬥爭是他家的事，而等著國民黨來「改革」選民，還是選民來「改革」國民黨，才是這次大選的主題。

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