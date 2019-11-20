自由廣場》我參加了民眾黨海選

◎ 子鈺

筆者在十月二十日報名這次民眾黨不分區立委海選，隔天即接到民眾黨確認的回覆。到頭來卻發現，這是場貨真價實的柯式騙局。

當初是深信柯文哲在他臉書洋洋灑灑說的，實踐「政治就是落實在人民每一天的生活中」，讓長年積累的問題，可以在每一次的修法與詢答中得到解答。筆者由於期待能改變重北輕南的政經結構生態，再加上對中南部公共議題的關心，因此毅然報名參加海選。

但是，看看民眾黨週二公布的不分區立委名單，並非真正「全民」政治參與，只有財團至上與政治利益考量，看不出有出身基層的勞工、市井小民代表，或代表民間進步力量的聲音。不只如此，竟出現市長選舉的輔選功臣，而且可能在當選的安全名單內。柯簡直打臉自己的「改變政治文化」，試問這種名單能改變政治文化嗎？

柯文哲喜歡美化空泛理想，實際上對一般民眾進行欺騙，用海選掩蓋自己早就可能內定的人選。他說這次海選是希望降低全民政治參與的門檻，讓每個人都有機會為自己理想的台灣來打拚；又說不管什麼背景、什麼出身、什麼職業，都歡迎參與這場改變政治文化的社會運動。結果呢？

更扯的是，這份名單並未考量南北均衡發展。一份理想的全國不分區立委名單，至少應多少著重中南部公共議題的發聲，可惜名單顯示的是典型的天龍國眼光看天下，侷限在北部精英圈子，這樣的立委能照顧到中南部與弱勢族群嗎？不免讓人懷疑。

筆者覺得，柯Ｐ進行海選的真相是，用虛情假意的政治理念，善於包裝自己的政治偏好，令人殘念的是，口口聲聲說要改變，根本卻還是跟財團靠邊站吧？歷史上，蔣渭水的民眾黨是真正依靠階級、勞動大眾起家的政黨，可惜柯文哲做不到。

（作者為社運青年，新北市居民）

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