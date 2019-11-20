自由廣場》香港青年談鄧炳強「警黑合流」

◎ 張森

攻克香港中文大學、理工大學，新任香港警務處長鄧炳強何許人也？

香港的反修例風波愈演愈烈，踏入十一月，戰線延至香港的大學校園，當中以香港中文大學及理工大學的情況最為嚴峻。香港警方在處理理工大學時的殘酷手段，更是讓人髮指，觸發市民上街反抗，希望能夠「圍魏救趙」，救出被困在大學裡的學生。

在理工大學一役，就有傳媒拍到時任警務處副處長鄧炳強在陣指揮行動，也成為反修例風波以來最慘痛的一役。警方一邊勸退學生，呼籲從指定通道離開，同時在該指定出口濫捕、使用多發催淚彈甚至實彈，亦有學生表示近距離受多發橡膠子彈掃射，情況讓人想起一九八九年的天安門六四事件。

七月二十一日，元朗一班黑幫流氓衝入列車站內，甚至衝入列車無差別地向一班手無寸鐵的市民施襲，亦有記者被打至頭破血流。而香港警察在事發足足四十分鐘後才到現場，到場的時候剛好流氓散去，當晚沒有一個流氓被捕，香港市民大為震驚。

為甚麼會這樣呢？網民就發現剛升任警務處長的鄧炳強與黑幫勢力有著說不清的關係。

鄧炳強曾在中國浦東幹部學院、中國人民公安大學受訓，擔任元朗警區總指揮官時，曾以警隊高層身分出席多個背景複雜的飯局，調查毒品案時亦曾懷疑將白粉當鹽，不予追查，被指變相縱容毒品流通，所以七月二十一日元朗暴力事件後，鄧炳強縱容黑勢力襲擊平民的指控就不脛而走。

八月十二日，鄧炳強出席記者會，更公然承認港警派假扮示威者混入人群當中，加上七月以來黑幫勢力在元朗、荃灣、北角公然發動襲擊，情況讓人擔心「警黑合流」已成為一股勢不可擋的新勢力。

然而，令人心寒的是港府操控輿論的手段，不斷挑動市民與示威者的矛盾，將示威者列為「暴徒」，令警方得以有理據使用武力，導致情況一發不可收拾。

到了這個星期，中文大學、理工大學的圍城之戰，警方的火力都較以往提升。單是理工大學一役，根據香港警方的數字，在理大一帶拘捕及記名的人士多達一千一百人，當中約四百名成年人會被控暴動罪，暴動罪的刑期最高十年，可見情況之慘重。在鄧炳強的領導下，恐怕香港將會面對另一個「三年零八個月」的軍禁時期，比日治時期更為慘痛！

（作者為香港青年，公共事務顧問）

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