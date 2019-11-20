自由廣場》（青年時評）吳斯懷帶來的亡國感

◎ 陳冠甫

香港理工大學的圍城戰已進入第三天，越來越多照片流出。看到年紀相仿的香港青年雙手反綁跪在街邊，被全副武裝的港警手持步槍看守，他們面對的不只有生命的威脅，還有後續法律「暴動罪」最高十年刑期的追訴。二○一五年香港電影《十年》預示情節幾已成真。

網路上流傳兩句話：「香港離台灣不遠，一張機票的距離；台灣離香港不遠，一張選票的距離。」如果明年的選舉結果，台派力量不足以守護台灣，導致不久的將來，民眾必須在台灣土地上，重新爭取身為「自由人」的價值，不管是如香港青年街頭焦土抗爭，還是需要拿起武器、深挖壕溝在海灘阻擋解放軍，我相信很多台灣青年願意挺身而出，捍衛台灣的自由民主。因為，這就是亡國感！以及亡國感所激發的悲憤力量！

看看那個香港新任警務處長鄧炳強，他說依過去五個月的表現，香港警隊是「亞洲最優秀」。台灣的我們不會忘記，篤定當選的國民黨不分區立委葉毓蘭，就是力挺香港警隊、抨擊抗暴青年是「暴民」的「前警察大學教授」。有這樣的警大教授，我們如何確認「他們」在台灣青年反抗共產黨霸凌、甚至反抗解放軍進攻時會站在我們這一邊？

更可怕的亡國感，來自一樣篤定當選的陸軍退將吳斯懷，因為他未來勢必進入「國防」外交委員會，接觸台灣第一手國防建軍機密。面對這樣一個唱中共國歌、聽習近平訓話、教解放軍對抗美軍的「前陸軍副司令」，再對照中國國台辦發言人於國民黨不分區名單公布後驕傲宣稱：「今天我們比歷史上任何時候都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標…」，國共聯手，台灣青年的亡國感只能說刻骨銘心了！

（作者為台北大學法律所碩士生）

藍綠合作撤掉吳斯懷

◎ 林建德

把吳斯懷列入不分區立委安全名單，國民黨到底是低估了民意反統力道？還是背後有股力量逼迫這個黨不得不為？

國內反統民意超過九成，國民黨卻偏要把一個唱中華人民共和國國歌，還與解放軍研議如何對抗美軍的退將送進國會，這真的只是國民黨促統本質的必然？

令人起疑的是，政黨求生存不能不考量「市場」，如果民意市場裡頭，選票往反統的方向走，國民黨中央卻還要逆勢而行，那麼我們必須慎重思考：國民黨是不是已經被中國勢力所掌控，被迫不得不安排吳斯懷進國會？是黨庫枯竭，為錢折腰？還是紅色人馬已經暗掌實權、分配資源？

民進黨不應暗喜國民黨做出錯誤決策，有助勝選，而是應該正視吳斯懷進入國防委員會之後，對於我國軍事機密等予取予求，是否會造成台灣的國安危機？如果能把國家安全擺在選舉輸贏之前，與國民黨正直人士一起施壓，撤換吳斯懷，將是雙贏之舉。請慎思。

（作者為政治系畢業，國考生）

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