自由廣場》田間實習談農業教育與農機

◎ 黃如輝

農委會日前陸續推出相關鼓勵「從農」的政策，只可惜被選舉所掩埋缺乏討論。

其中補助農校公費生從農的政策，立意良善。筆者過往服務的學校因為農藝課務的關係，曾聘請農業系所研究生來指導學生農作實習與田間管理。研究生學術理論大多可以侃侃而談，但遇到真正下田實際操作農機，卻多表示學校課務中少有這樣的課程。

其實，農業部門可以結合教育單位補助，鼓勵寒暑假期間學生下鄉或到農場實際學習操作農機，除了可以了解現今「農機」操作外，對其日後務農所需的農機操作技術或是生產環境所需的基礎認識必定有所助益，且透過實習心得回饋給學校，讓農業教育第一線能得到更全面農業產業環境及其供需的訊息。

筆者參觀過幾屆的全國農機展，會場中能見到不少高職農校的學生參加，因此認為農業部門應結合教育單位，利用每年十月全國農機展的機會，鼓勵學生組隊參加，讓自己對於農機、田間管理等創意發明到會場展示。小從農人隨身工具的改良，大到農業機具改良或田間管理的發表，透過參展選出具有潛力的發明與產業結合，讓有潛力的選手有機會到國外參觀農機大廠或是農業生產環境，打破過往長輩對於「從農」就是「沒前途」的刻板印象，也讓未來從農的學生提早與國際農業生產動態接軌，培養新世代的農業專業人員。

（作者為台南區農業改良場技工）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法