自由廣場》棒球奧運之路的競爭策略

◎ 余宗龍

台灣隊近日在世界十二強棒球賽搶奪東京奧運門票，即便打出國際一級賽事首度勝多敗少、完封全韓職明星隊的壯舉等精彩表現，晉級東京奧運之路仍鎩羽而歸。遺憾難免，但平心而論，近幾年我實力真的提升許多，球員奮戰不懈的競賽過程中皆有打敗美日韓的機會，只是欠缺關鍵一擊或決勝球的罩門，這是長期困擾著台灣隊的課題。究其主因，我代表隊的主力球員大都來自於國內職棒球隊，而球員長期在國內職棒賽季只有四支隊伍，受限於對戰組合少，造成比賽對戰單調、對手間互相熟悉，都可能降低其於國際賽戰場的臨場比賽解讀與應變能力。

反觀，韓國職棒現在有十支球隊；日本職棒兩個聯盟亦有十二支球團；美國和墨西哥棒球聯盟更是動輒超過數十隊，對戰組合豐富多樣，他們的職棒例行賽就像是國際賽事的模擬考，面對不同類型的對手，變化多端的戰術，磨練臨場應變能力於例行賽事中。

而明年四月在台灣舉行的六搶一奧運資格賽，將是前進東京奧運的最後機會，惟到時候各國職棒可能都已展開新球季，徵召旅外球員或許會有困難，尤其倚重的旅美、旅日球員恐無法助拳；若旅外球員難以征戰，中職得當自強。因此，要如何在短期內厚實台灣隊球員的實力，筆者提出幾項可行的方案。

首先，學理上形成競爭策略的第一步，就是整合身邊的所有資源。據此，建議明年中華職棒聯盟可以協調所屬各職業球團在協助台灣隊練習賽時，將各隊前來測試的外籍球員作一策略性的分配，例如：可以把中職所屬五支職棒隊的外籍教練和球員匯集成一隊，並按照台灣隊未來六搶一可能遇到的對手特性，進行投打分配來執行練習賽。如此一來，台灣隊可以獲得實戰經驗，各球團也能檢視當時外籍球員的實戰水準。通常在球季初，外籍球員與教練為了要通過球團的測試，取得正式合約留用，勢必會盡心盡力使出渾身解數應戰，此舉不但可以讓國家隊練兵，各球團亦能實戰掌握外援的戰力，應可達成雙贏的局面。

再者，政府亦可補助棒協或中職針對性地在事先邀請將對戰的國外球隊或球風相近的球隊來台獻技，與國手們在正式賽前切磋球藝，提早適應比賽情境、強度和戰術模擬，也不失為妙計。

處政治紛擾的台灣，棒球總是最能團結人心，創造國人幸福感。衷心期望台灣隊能進入東京奧運棒球賽，用好球連連振奮人心，在社會持續對立混亂之際，帶給民眾更多感動人心的經典賽事。

（作者為中興大學運動與健康管理研究所副教授兼研究所所長）

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