自由廣場》蔡賴配 台派集結號角

◎ 黃惟冰

十七日上午，蔡英文總統宣布由賴清德擔任副手，「蔡賴配」正式成軍。賴清德也強調，「我和蔡總統，就如同我在初選時說過，是同黨同志，不是敵人，連對手都談不上。」

毋須諱言，蔡總統三年多執政下來，有不少施政作為，以及人事佈局，在在引發部分綠營支持者的高度不滿。最明顯的後坐力，一者展現在去年底地方選舉民進黨的慘敗，二者則是民進黨總統初選過程中，賴清德所獲得的支持與期許。

然而，追根究柢，上述的不滿，大多出自於恨鐵不成鋼，以及彼此對台灣未來的焦慮感、急切感有別，而非原則性的南轅北轍。相較之下，台灣人民今日所享有的民主自由，與北京當局併吞台灣的處心積慮，才是真正的大是大非，存亡抉擇。

此外，一個必須正視的現實是，隨著中共力量持續壯大，台灣內部早已沒有分裂的本錢。因為一個團結的台灣，若沒有足夠的國際支持，都不一定能夠抵抗中共的滲透與施壓。如果流於內耗，那更是不堪一擊，只會親痛仇快。

如今，「蔡賴配」終於合體，不僅象徵著蔡、賴兩人的盡棄前嫌、大公無私，更是為了團結台灣，同舟共濟。這些用心良苦，只要是真正的台派，都應感同身受，更應協力支持，讓保台衛台的力量順利串連、施展、爆發！

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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