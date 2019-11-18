自由廣場》昔金光閃閃 今淚光閃閃

◎ 林春發

國民黨上下為下屆不分區立委提名引起內亂，名單一喬再喬不能搞定，各山頭紛紛加入戰局，該黨主席吳敦義將自己排入安全名單成為破口，攻擊者藉此發難，批評他以私害公，害得吳敦義在北上聲援的南投鄉親面前涕泗縱橫，哭得不成人樣。難怪他哭，眼看總統大夢無法實現，如今退而求其次，只想委屈當個立法院長，竟遭黨內小嘍囉群起圍剿，真是情何以堪！

以前的選舉，國民黨候選人大抵靠撒錢打選戰，來自黨的挹注源源不絕，只要聽話就有糖吃，有誰敢嗆聲自斷財源呢？「錢」是國民黨的「鎮黨之寶」，有了這法寶，黨主席「走路有風，叫我祖公」，一聲令下誰敢不聽 ？現在沒了錢，小嘍囉也敢跳上桌嗆黨主席「去搧東風」！

這可不是亂講的，你有沒聽到韓粉對黨中央只給韓國瑜十二萬元市長選舉經費時，大嗆「明年等著瞧」？你有沒聽到小囝囝郝龍斌，竟對黨內輩份和他軍頭老爸相當的吳敦義喊出「退出不分區名單」？你有沒在電視上看到立委三戰三敗、不學無術的秘雕，囂張大嗆吳敦義，威脅取而代之「明年競選黨主席」？如果國民黨仍是富甲天下，出手一砸十二億而不是十二萬，請問哪個「靠夭」的小嘍囉敢在主席老子面前吭聲作怪？

黨產還給國家以後，全黨上下眼看沒錢可撈，便改而一窩蜂的爭權抓權，只想為各自「錢途」留住一線生機，而列入立委不分區安全名單就是「終南捷徑」。難怪大家不怕吃相難看，爭相和高層互槓。

以前國民黨黨庫麥克麥克，歷任主席無不「金光閃閃」；現在沒錢了，吳主席只能「淚光閃閃」，今昔對照讓人不勝唏噓。

（作者為退休教師，台中市民）

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