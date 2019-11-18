自由廣場》韓國瑜炒房vs國會調查權

◎ 高基讚

國民黨總統參選人韓國瑜施壓台肥炒作豪宅案，延燒至今已逾一週。台肥當時前後任董事長鍾榮吉和李復興選擇神隱。政府部門，除了農委會要求台肥一週內、證交所要求台肥一個月內提出報告外，司法機關毫無動作，消極的列為他字案偵查。

揭發炒房案的立委，以記者會指證歷歷，卻不願意向檢方檢舉；韓國瑜反咬洩漏個資、國家機器介入，卻不願意提告。使得案情撲朔迷離，民眾霧裡看花。一切讓人覺得炒豪宅案，是否如四年前炒軍宅案，又是總統選戰攻擊對手的策略。大選過後，即船過水無痕。

台肥為國營事業，也是上市公司，依立委的指控，諸多違反刑法背信罪、圖利罪、公司法、證交法等嫌疑，人證、物證可能都在台肥內部或韓國瑜手上。在正常的的憲政體制下，即便本於職權應主動偵辦的司法怠職，亦逃不過國會調查權的調查。

在國會改革歷程中，「國會調查權」無疑是成敗的關鍵。因為，國會調查權在各國憲法上與國會權力運作上，係國會行使職權的必要性權力，也是國會應有的內在及固有權力，民主先進國家國會，無不具有完整的國會調查權制度。

當國會進行調查時，透過「聽證會」，可使國會從行政機關及外界取得立法相關資訊，進而完成良善之法律；可監督政府的行政作為與活動，將失職、不法或弊端移付彈劾或懲戒；更可呼應國民知情權的要求，發現與調查目的有關之真相。有了國會調查權，不要說韓國瑜炒房案，這幾年發生的兆豐案、獵雷艦採購案、台大校長管中閔等案，都不難獲得具體結果。

遺憾的是，二○○四年大法官第五八五號解釋，催生「國會調查權」至今已十多年，相關修法始終沒能通過。其原因不外，掌握國會席次優勢的國、民兩大黨輪流執政，為逃避監督，雙雙假協商、真杯葛。為一黨之私，讓「國會調查權」之立法，永無天日。

本屆立法院，民進黨、國民黨、時代力量等黨團，紛紛提出國會調查權之修法草案。但依樣畫葫蘆，召開過一次審查會後即遭冷凍，如今屆期又將結束，國會怠惰，莫此為甚。

（作者現任台灣國會透明化促進協會理事長）

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