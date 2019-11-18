自由廣場》CODE鞏固台美戰略夥伴關係

◎ 盛仰正

美國在台協會（ＡＩＴ）首次與台灣於本月四日起進行為期五天的「大規模網路攻防演練」（ＣＯＤＥ），目標除了防範駭客入侵政府及金融網站外，主要亦在防範中國藉由社交網媒製造假新聞干預台灣大選。中國欲拿台灣當網戰實驗場，下一步即是干預美國總統大選。

ＡＩＴ代理處長谷立言致詞表示，今天面對的最大威脅，在於駭客或有意者企圖利用社會及網路的開放性，威脅產業、民主體制以及關鍵基礎建設的完整性。

行政院資通安全處長簡宏偉表示，台灣公部門平均一個月有三千萬次攻擊，頻率非常高，但台灣攔截網路攻擊的防護率極高，成功率達九十九．九九％ 以上。

「國防安全研究院」網路作戰與資訊安全研究所代理所長曾怡碩曾提及，中國可以通過兩種手段來對台灣發動網路攻擊：一是直接破壞台灣與外界網路連接的海底光纖電纜；二是向主管網路位址的國際機構施壓，把台灣的網域名.tw改成中國的.cn。網域名的改變，不僅直接影響到台灣在國際上的網路名稱，更重要的是中國可以以此劫持「邊界網關協議」（ＢＧＰ），令所有進出台灣的數據都可能被監控與擷取。目前中國影響美國政治的能力雖尚不如俄羅斯，但利用台灣作為其輿論戰實驗室，累積相關知識並測試其演算法後，兩年內很可能會有能力使用網路有效干擾美國大選。

此外，華盛頓智庫「國際救援中心」的資深分析師杜蘭（Jessica Drun）指出，中國已經展現出對西方社交媒體的熟悉度，並且注意到了民主體制在這方面所存在的弱點。中國可以把對台灣發動的假消息攻勢作為對付其他民主國家的藍圖。

美國自二○○六年與其他盟國進行網路戰攻防演習以來，今年首次與台灣共同演習，這在台美關係上極具指標性意義。在ＡＩ時代，強權稱霸全球的條件不再只是單靠軍事和經濟能力，更需靠網路資訊戰及科技戰方能掌握制勝先機。一旦電腦系統被駭客癱瘓，再強大的軍武也成廢鐵。中國帶給美國的爭霸威脅感越高，台美間越能形成緊密的戰略夥伴關係。台灣領導人應善用此機運來捍衛中華民國主權，因台灣唯有跟北京政權勢均力敵，才有更多的談判籌碼。

（作者為台北市台日經貿文化交流協會台美日關係研究中心執行長）

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