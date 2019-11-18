自由廣場》從iCloud到HKIX 中國數位魔手要脅全世界

◎ 雲程

十一月十二日，香港黑警攻入中文大學，發射多達二三五六顆含戴奧辛的催淚彈等；校董被痛毆，連協議也被港府瞬間撕毀。黑警超越「治安必要性」的罕見暴行，只有野蠻軍隊蹂躪他國平民可比擬。

更嚴重的是，中文大學是香港網路基幹「香港國際互聯網交換中心」（Hong Kong Internet eXchange, HKIX）所在，港府企圖控制網路止暴制亂之餘，更會在網路中心裝設側錄設備，將包括社群軟體、高科技文件、金融個資等源源不絕的送中。

這絕非危言聳聽。中共深知網路資訊有助極權控制，介入操控甚久，例如二○一○年將包括美國政府與軍方在內，全球十五％的網路流量轉到北京長達十八分鐘。流量被導向其他路徑，可被監聽、分析，導致過載、黑洞等。

雖然，美中在二○一五年九月達成協議，北京承諾停止政府盜竊知識產權的網路行為，但國營的中國電信立即接手劫持網路流量。二○一七年末，中國電信將美國網路流量重新導向，繞上海、香港後才回美國，時間長達一週。

今年六月六日，香港反送中大遊行當天，歐洲行動通訊流量無緣無故被繞道中國電信長達兩小時，造成七萬路由、三．六八億個網址從維吉尼亞到維也納、多倫多到法國的訊號都被延遲。而ＣＩＡ就位於維吉尼亞，多倫多則是金融中心，「資料可能因此被看光光」。

在硬體方面，中國更在二○一七年六月通過的「網路安全法」中規定：所有與國家安全問題有關的中國公民資料，須儲存於中國境內伺服器，且雲端服務營運方必須為中國企業（三十七條）。

二○一八年二月，蘋果與貴州合資的資料中心落成啟用，中國iCloud交由中國政府全資的雲上貴州公司負責操作。蘋果雖稱香港與台灣客戶不受影響，但蘋果根本沒有操作權限。

以香港金融中心的重要地位，各種資訊都匯集此處，北京盜取機密資訊，提前作多作空，賺大錢不足為奇。它還可藉此掌握外國政要、名嘴私德或秘帳，以此為要脅，左右各國政策、迫使在野陣營提名親中政要，或使族群對立社會不穩定。稍有不從，個人輕則身敗名裂，政權甚至崩潰。這就是北京劫持網路軟硬體，對全球民主政治的最大危機。

證諸香港黑警強攻各大學後，十四日北京的「止暴制亂、恢復秩序」從「最重要任務」上升為「最緊迫任務」，絕非等閒訊號。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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