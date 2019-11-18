自由廣場》不自殺聲明之生命共同體

在台港生說話

◎ 戴寧樂

香港保安局局長李家超指出，今年六至九月反送中運動期間共有二五六件自殺案，發現屍體、送院前或送院時死亡則有二五三七件，分別較去年同期增加三十四件和三一一件。然而，警方皆以死因無可疑輕鬆帶過，造成香港社會「被自殺」的恐懼，導致現時香港人不斷發表「不自殺聲明」。

回顧反送中初期，已有零星的不自殺聲明發表，近日卻在ＦＢ、ＩＧ、LIHKG等各大型社交網路平台頻繁、大量湧現。雖然沒有固定格式，但大多強調聲明者具有堅強信念，不會因為過去、現在、將來而輕易犧牲。亦強調反送中運動的核心理念，即「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」，將自身的價值投放於聲明當中。

很多不自殺聲明對於反送中運動中，無論勇武派、前線在運動期間對他者造成的傷害、經濟造成的損失、生活造成的不便，更是以「絕不埋怨示威者，更不會與示威者割蓆」，表達聲明者不管充當任何角色皆絕對支持示威者的任何行動。

這種連接，除了在香港境內，也在海外不同地區浮現。也就是說，眾多本港與散布各國的香港人，以聲明的方式互相連接，將「和勇一家」、「絕不割蓆」的觀念，以絕不自殺的社會契約，清晰且具體地將「香港生命共同體」呈現在世人面前。

台灣中研院副研究員吳叡人教授曾在多場公開演講強調，「每一座連儂牆都是一座小香港」，代表香港人對於香港未來的盼想。而從不自殺聲明來看，每一份聲明就是代表一個香港人對香港的未來做出承諾，即：達成訴求前、香港光復前，每位聲明者絕不會輕易放棄生命。且不僅在境內完成和勇一家的契約，同時也跨海跟境外港人完成香港生命共同體的契約簽署，將現時香港轉化成破而不碎的新局面，以生命之重的誓言，重新縫合當下分崩離析的香港，把悲劇的香港寫進香港生命共同體的血脈。

不自殺聲明頻繁且密集出現，明顯不再是針對個別或特殊事件或人物，而是將「我們香港」這樣的想法，具體烙印在每個仍在奮鬥的香港人身體中，進而達成肉眼就可見證的香港生命共同體之共識。

無論是境內或境外或和或勇，香港人各自發表不自殺聲明，無疑地再次將每個香港人包裹進「我們」「香港生命共同體」裡，把個人的死亡鑲嵌進香港生命共同體的誕生。一個兼納差異但又讓萬眾齊心的香港，正以感性的、理性的、有聲的、有味道的、有行動的方式降生於世人眼前！

（作者為在台港人，研究生）

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