自由共和國》曾進發／一條綿延著春夏秋冬的小徑

一條綿延著春夏秋冬的小徑
曾進發／詩人
好特別的一條小徑
彎彎曲曲幽幽長長
一字排開著春夏秋冬四季風景
我們虔誠的走在風景裡走向未來
小憩時常常回頭細細咀嚼
春夏秋冬
夏秋冬春
秋冬春夏
冬春夏秋
綿延而來寫實又抽象的風景
一步三嘆一步三回頭
這條彎曲的小徑將通向何處呀
是通往 遙遠的 遙遠的 遙遠的
往昔
一條綿延著春夏秋冬的小徑
好特別的一條小徑
彎彎曲曲幽幽長長
一字排開著春夏秋冬四季風景
我們虔誠的走在風景裡走向未來
小憩時常常回頭細細咀嚼
春夏秋冬
夏秋冬春
秋冬春夏
冬春夏秋
綿延而來寫實又抽象的風景
一步三嘆一步三回頭
這條彎曲的小徑將通向何處呀
是通往 遙遠的 遙遠的 遙遠的
往昔
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