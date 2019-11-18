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自由評論網 > 言論

自由共和國》曾進發／一條綿延著春夏秋冬的小徑

2019-11-18 05:30
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一條綿延著春夏秋冬的小徑

曾進發／詩人

好特別的一條小徑

彎彎曲曲幽幽長長

一字排開著春夏秋冬四季風景

我們虔誠的走在風景裡走向未來

小憩時常常回頭細細咀嚼

春夏秋冬

夏秋冬春

秋冬春夏

冬春夏秋

綿延而來寫實又抽象的風景

一步三嘆一步三回頭

這條彎曲的小徑將通向何處呀

是通往 遙遠的 遙遠的 遙遠的

往昔

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