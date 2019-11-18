自由共和國》曾進發／一條綿延著春夏秋冬的小徑

一條綿延著春夏秋冬的小徑

曾進發／詩人

好特別的一條小徑

彎彎曲曲幽幽長長

一字排開著春夏秋冬四季風景

我們虔誠的走在風景裡走向未來

小憩時常常回頭細細咀嚼

春夏秋冬

夏秋冬春

秋冬春夏

冬春夏秋

綿延而來寫實又抽象的風景

一步三嘆一步三回頭

這條彎曲的小徑將通向何處呀

是通往 遙遠的 遙遠的 遙遠的

往昔

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法