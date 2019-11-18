自由共和國》林保華／貿易戰：中國棄華為而求取消關稅

林保華／時事評論員

美中貿易戰所要簽署的第一階段協議好事多磨。智利因為國內騷亂而放棄主辦APEC峰會，導致川習會失去簽署地點而要重新安排。然而實際上更大的問題是雙方並未全部喬好即使是第一階段的關鍵議題。

中國商務部發言人高峰在十一月七日記者會上表示，美中雙方「同意分階段撤銷額外關稅」。然而中國官媒沒有報導此事，而美國方面初始沉默，然後官員頻頻否認。最後有勞川普總統在白宮對媒體表示，中國比他更希望達成協議、希望撤回一些關稅，「不是全部取消，因為他們知道我不會這麼做」。其實也正如以前所說，新增的關稅暫不實施，已加的關稅照徵不誤。

台灣親中媒體一直說川普為連任而讓步，川普反駁說，是中國急迫要求簽署協議避免再增關稅。但是《環球時報》老總胡錫進還厚著臉皮說：川普說法「不是完全否認」。雖然川普對中國一再出言不遜，中國只當耳邊風。

北京放軟身段的轉折點在八月底。那時中國媒體還是氣勢凶狠宣傳中國不買美國農產品會影響川普的選情，中國在談判中佔了優勢。然而川普突然爆料說中國的會談代表劉鶴致電美國要求談判。中國開始否認，台灣親中媒體人也鼓譟說川普胡說。然而後來證實劉鶴的確打了電話，這些幫閒才閉嘴。

需要關注的是，這以前中國官員一再為華為說話，要求解除對華為的制裁。

然而後來逐漸將取消關稅做為會談的主要訴求，不提華為了。華為的任正非與其他高層就一再對媒體鼓吹「去美化」，甚至向美國企業兜售華為的技術為自己壯膽，讓外人錯覺華為的技術凌駕美國與全球。華為還一再吹噓今年公司的成長，因為華為不是上市公司，其數據真假根本不必考核。只有海外親中媒體一再為它宣傳。例如華為手機如果沒有安卓系統的配置而可以大幅增加銷路，難道用戶都是白痴嗎？日媒還透露華為高層今年十月來台邀請台積電到中國設廠。華為這樣本事，怎麼也不來個「去台化」？偷不到美國技術，要搶台灣的。

中國談判代表將會談的思路從華為變為降低或取消關稅，說明中國內部經濟出了大問題。在中共面前，是發展華為的「強軍」道路重要，還是關注民生發展的「富國」重要。顯然後者取代了前者，這是習近平的挫敗。也許這就是八月北戴河會議的最重要結果，中共雖然黑箱作業，川普那些專家也不是笨蛋。然而這不意味著中國放棄了強軍路線，只是稍微放緩，更加隱蔽。

中國做此轉變有幾個重要因素：

一，中國就業問題惡化，但是缺乏正確數據。中國總理李克強九月十六日在接受媒體採訪時說，若就業充分，經濟增速低一點亦可接受。可見大批中小企業破產與企業裁員導致就業問題惡化，是對「維穩」的重大威脅。十一月三日有「新浪裁員：現場結賬，立即走人」的報導，但很快以「違規」為由被刪除。

二，因為對非洲豬瘟處理報喜不報憂，導致豬肉產量大減，價格飆漲，帶動其他物價，通脹蠢蠢欲動。官方最新數字，十月消費者物價指數年增率達三．八％，豬價一年來飆漲一○一．三％。一九八九年趙紫陽下台的經濟因素就是奉鄧小平之命強闖價格關導致通脹，民心不穩而被反對派所利用。

三，中國自吹靠十四億人民的內部消費就可以提升經濟。然而內部消費疲弱導致中國的股王茅台酒去年跌至停板，今年股價卻創新高，以此掩人耳目。可是方便麵今年銷量大增可知人民消費力降低。今年十一月十一日光棍節的買氣也被質疑作假。經濟萎縮而又通脹，是最要命的「滯脹」。

四，習近平撒幣外交導致資金緊缺，債券違約將從國內延伸到國外，因此不得不賴賬。就連收買台灣小邦交國的有限資金諾言都要抵賴，可見其捉襟見肘而顧不得信用。要吞下民企資產解國家燃眉之急而不惜逮捕、趕走或涉嫌謀殺大型民企創辦人可謂無所不用其極。現在裝出一副笑臉歡迎包括台資在內的外資也是外匯與資金的需要。即使在亂局下，阿里巴巴還要在香港上市集資可見；與外國亂簽協議書，也可別當真。前總理朱鎔基兒子朱雲來暗嗆習近平別亂印鈔票可見一斑。

十九屆四中全會公報的自吹自擂，外界可別被迷惑。正是內部經濟問題無解才要喊得凶。美中貿易戰打中中共的要害，它的大外宣才會總動員一直罵川普與吹捧中國的經濟。如果依照中國宣佈的GDP數字來觀察中國經濟，必然自欺欺人。台灣人只要記住中共的貪婪與忘恩負義本質，就不會再上當受騙；如果一再被騙，只能說咎由自取。

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