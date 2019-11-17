自由廣場》葉毓蘭口中的「暴民」

◎ 謝登元

在香港反送中事件中挺警察，指責香港青年是暴民的前警大教授葉毓蘭受訪強調，「我是挺各國警察、挺法治，因為警察是超乎政治不分藍綠，只有一個敵人就是犯罪、罪犯」。話說得四平八穩，冠冕堂皇，但卻非常冷血，缺乏同理心。

葉毓蘭難道不知道有位十六歲女示威者，遭到警方逮捕後，傳出被輪姦懷孕，甚至被迫墮胎？

葉毓蘭難道不知道有位穿長裙的女示威者，被港警以暴力直接抬起四肢，女性私處在眾目睽睽之下曝光，另一位女示威者則被搓揉胸部，她們的畫面都被媒體放送出去？

葉毓蘭難道不知道今天站出來同聲撻伐的憤怒港青已經成千上萬了嗎？這些港青面對的是唯唯諾諾、唯命是從，如同被北京豢養的忠狗特首，他們的心聲不被傾聽，他們的訴求不被接受，他們看不到自己的前途、未來，他們沒有真民主、真自由，只能從「一國兩制」、「五十年不變」的謊言中醒來，服膺「祖國」如同銅牆鐵壁般的極權專政教條和思維。

葉毓蘭自詡「進入中國交換名片，名片上也印有中華民國的國旗」。名片上印不印國旗是個人自由，但是她有認真去思考這一面國旗背後所代表的意義嗎？青天白日滿地紅，象徵著追求自由、平等、博愛的精神 。當年革命青年拋頭顱、灑熱血，慷慨就義才換來這面國旗。撫今追昔，彼時的先賢先烈不正是當年滿清腐敗政府眼中的「犯罪、罪犯」嗎？不正是妳葉毓蘭口中的「暴民」嗎？

（作者為資深媒體人，現任職民間團體）

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