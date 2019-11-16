自由廣場》司法院也不懂的正義

◎ 林俊寬

借調最高法院法官楊絮雲控訴最高法院對其「分案霸凌」，監察院經過一年多調查，昨天完成調查報告，認定最高法院分案制度確實有諸多缺失，已違反「法定法官原則」，移請司法院督促改善，並對最高法院院長鄭玉山進行職務監督，此事凸顯目前我國司法院已經嚴重失能之問題。

當初楊絮雲法官控訴最高法院對其「分案霸凌」，將許多重大繁雜案件分給她，導致其無法負荷身心俱疲，此一指控已經涉及最高法院分案之公平性及最高法院分案是否受到人為控制，事情非同小可，況且最高法院內部出現院長、法官網內互打之情形，對於司法之清譽影響甚鉅，司法院依照憲法第七十七條之規定，為國家最高司法機關，面對此一狀況自應立即進行調查，尤其法院內部分案是否存在缺失，司法院都是內行人，由其進行調查，事實真相一定可以早日水落石出。而調查之結果，如確有分案霸凌之情形，應要求最高法院改進分案制度，並將案件重新加以分案以求公平；如果並無分案霸凌之情形，則應嚴正聲明加以駁斥，並對於楊絮雲法官脫序行為加以嚴懲，畢竟法官分到重大繁雜案件原本就是法官的宿命，怎可容任法官指控法院分案不公。

然而遺憾的是，當時司法院讓當事人各說各話互相指控，最後以照料公婆為由，將楊絮雲法官提前調回高等法院，讓事情不了了之。我們要問，如果楊絮雲法官必須照料公婆無法勝任最高法院之工作，則其如何勝任高等法院之審判工作，難道高等法院之案件可以隨便判一判，不須全力投入，其調動之理由實在令人覺得十分鄉愿，可惜司法院只想息事寧人，一般民眾也如霧裡看花不知其所以然。如果司法院當時能強力介入調查，也無須監察院花費一年多始完成本件案件之調查，司法常講「遲來的正義不是正義」，對於當事人而言，相信點滴在心頭。

（作者為律師、大學兼任副教授）

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