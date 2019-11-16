自由廣場》「韓戰」之謎

◎ 彭明敏

「韓戰」不是指一九五○年朝鮮半島的大戰，是指今時韓國瑜競爭總統的選戰而言。

總統競選正在熱中，相較於美國選民在潛意識中較喜歡候選人Presidential（貌似人君），即其外貌、言行、風度有總統的格調，台灣選民則不以此為選項之一，因為候選人無一「似人君」。只是韓戰包含著有些難解的謎。

第一個謎，他為什麼成為總統候選人？國民黨「百年老店」，相當保守，高層人事一向重視學歷、經歷、國際觀、慎重、聽話，這個革命政黨，穩固執政多年，食古不化，絕對不做革命性的事情。韓國瑜一切與上述高層條件格格不入。例如他連普通「留學生」與「交換學生」之區別也搞不清楚混為一談，說要援助「交換學生」。普通「留學生」不論公私，比較單純，至於「交換學生」則牽連到諸外國，不是台灣說了就算。兩國學生在外國的宿食和其他細節都須安排，假如韓國瑜推動的結果，有五萬諸外國的「交換生」要來台，我們也要五萬「交換生」到諸外國，誰能與諸外國談判無數細節，財務怎麼辦？都令人望而卻步。選擇他為候選人，對國民黨來說，是一革命性的行為，並且受黨中央大力支持，敢批評者即以解除黨籍嚴罰，不知從哪一位祖公借膽。

第二個謎，張善政接受為副座。他曾短時間為行政院長，大家對他的印象不錯，曾一度表示有意競選總統，以他的學經歷國際觀，可能成為良好的候選人，一般印象他的學歷、經歷、格調與韓的一切，有很大距離，但自從韓宣布競選以後，他始終在韓的身邊，默默低調，未曾熱烈表態支持韓。他只是對韓的失言、失調作事後解釋，擦屁股而已。被聘副總統搭檔，他仍然低調沉默接受。然國民黨發表不分區代表名單後，即呼籲選民不滿者，不必投給國民黨，不妨投給民眾黨。作為國民黨副總統候選人而如此表態，誠是史上未曾有的異例。這個謎惹起許多推測和想像，最極端者，說他實是一龐大強力政治團體滲透韓陣營的重要棋子，密偵韓營的秘密，影響其政策，亦即是一超級臥底，而這超強力政治團體存在於台灣之外。這個想像，毫無根據，幾近幻想，不過不可思議而難解的大謎，難免產生荒唐猜測。

或許人生充滿著許多謎，然時間一直在過去。

（作者為前總統府資政）

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