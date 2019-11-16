自由廣場》重啟核四是個假議題

◎ 陳逸南

韓國瑜表示，他對核四的立場就是只要在安全無虞、人民同意前提下重啟核四。

在此所謂「安全無虞」判斷標準為何？由誰來擔當？核四的核安關係到北台灣居民的身家安全，被喻為「拼裝車」的核四電廠，政客們的「空話」保證，您敢相信而重啟核四嗎？

韓又指出，「核廢料處理已有技術突破，可以轉化再利用。」不知該技術是在國內或國外？

新北市長侯友宜稱，核廢料最終處置談了數十年，政府有能力處理核廢料嗎？核廢料究竟要放在哪裡？侯市長的良心話，顯示出大家對於核廢料，尤其是對於廢燃料棒處理的無解與無奈。

據了解，核一、核二、核三電廠的廢燃料棒，還放在廠內，未進一步處理，更談不上最終處置。台灣核能電廠對於核燃料循環技術採行「一次通過模式」，不對廢燃料棒進行轉化再利用，而是在暫存後直接進行最終處置，無法採行「閉式循環模式」，例如法國ＭＯＸ技術，何來所謂「可以轉化再利用」？

事實上，核電廠使用以鈾-235／鈾-238為核燃料所產生的廢燃料棒，可能經由化學萃取技術得到核武器材料鈽-239，此為一項相當棘手「核擴散」的問題。

有人主張，把台灣核電廠產生的廢燃料棒送到中國做最終處置，如果不幸淪為中國作為核武器材料，那後果不堪想像。重啟核四是假議題，政客們不要再爭辯了。

（作者為台灣北社科技環保組召集人）

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