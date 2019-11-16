自由廣場》海釣與台灣藍色經濟

◎ 陳璋玲

蔡總統日前到台中港北防波堤視察海釣示範區，號稱是史上最關心釣魚人總統。這個首創海釣示範區的幕後重要推手，出錢又出力，就是台灣港務股份有限公司（港務公司）！

台灣自然和人工海岸線合計長達一千九百公里，釣點應無所不在。但因「漁港法」和「商港法」對於釣魚活動採原則禁止、例外允許，因此長期以來釣客看得到港區外廓防波堤的釣點，但用不到，或者為規避海巡或港警取締，必須躲躲藏藏地使用。這個問題今年三月浮上檯面，釣客和漁民之間吵得沸沸揚揚，受到政府高度重視。在不影響港區功能及滿足釣友需求下，行政院定調推動漁港和商港區域開放垂釣，目前朝規劃五十處可合法釣魚。

港務公司為落實此政策重任，將台中港北防波堤原部分區段開放，改成全段開放垂釣。為此，投入經費與人力，整頓場域環境，包括鋪平防波堤地面、設置安全設施、貨櫃屋、流動廁所及機電設備等，以及不定期清理堤面堆積漂砂等。另為建立優質釣魚環境，港務公司首度以公開評選方式，選出優質的釣魚團體經營管理。平心而論，港務公司本業不是海釣，但其基於社會公益，服務釣友需求而提供釣魚場域非常值得讚賞。

台中港北堤海釣示範區將氣象條件、安全設施與裝備、保險、收費金額、人車秩序、場域環境清潔等列為經營管理必備的要項，此運作模式未來可供其他漁港和商港區域開放垂釣之參考。然而港務公司不是海釣主管單位，商港防波堤有其特定功能，也不是供釣魚平台使用，因此港區以外的海岸是否有合適釣魚區域可規劃？另釣魚本質就是取用海洋生物資源，隨著海釣活動普及，以及釣友要求更多釣魚場域情形下，海釣要永續發展，勢必要有立法規範。有法才有法定的休閒釣魚主管機關，此機關始可依法定授權，逐一推動海釣相關業務，包括設置海釣場域、訂定釣獲物回報、漁獲體長限制、釣魚證等規範，以及以更大格局的策略推動海釣產業發展，以使海釣成為台灣藍色經濟版圖中重要的一環。蘇院長最近提的向海致敬政策，海釣法規制度的建立將是最好的政策見證！

（作者為國立成功大學海洋科技與事務研究所教授）

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