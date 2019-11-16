自由廣場》新聞的政治 政治的新聞

◎ 蔡仲禮

總統大選開始倒數，國際社群媒體近對台灣政治廣告作出限制。隨著臉書日前宣布，將政治、社會、安全、外交等相關廣告，納入廣告政策考量，谷歌也宣布，即日起至明年一月十七日止，拒絕接受台灣各類候選人的競選廣告。

兩大社群網站，為防止不實廣告操弄平台，協助全球各地選舉對抗干擾，所採作為雖有不同，卻彰顯社群平台願意負責，扮演資訊守門人角色，值得肯定。

民主時代，暢通的輿論，是法治的基礎。而新聞與政治，乃一體兩面的制度建構。新聞之中有政治規律，必須考慮專業倫理、政策規範與社會觀感；政治之中有新聞謀略，包括話語權的競逐、個人或團體的形象包裝，以及輿論風向的判準。

進入數位時代，媒體在民主競爭場域，益顯尷尬而重要。為堅持公開透明的資訊自由，偶爾也要維護政治人物說謊的權利，同時必需針對假借資訊平台傳播不實訊息的特殊社群嚴格把關。面對言論自由、民主價值、業者責任與社會觀感，新聞與政治之間的分寸拿捏不易。

新聞的政治責任與政治的新聞指涉相互糾葛，中外皆然。前於十月二十一日舉行的加拿大全國大選，氣候變遷廣告成為競選爭議。黨綱明載不相信氣候暖化為真的澳洲人民黨，在媒體刊登廣告遭到警告，認為選舉期間，類似付費廣告不符規定，引發激烈辯論。

紐約時報專欄作家湯瑪士．傅理曼，在十一月十二日一篇題為「為何我喜歡麥克」的專文中，對前紐約市長彭博，出馬爭取二○二○年民主黨總統候選人初選門票，大加讚許。但該文引人之處，不在其對彭氏的讚美，而是他加註的一段文字：「聲明：彭博慈善機構，曾捐助內人在華府為推動閱讀與識字率，所籌建的地球語言博物館。」

傅里曼為全球知名作家，他推崇政治人物，但釐清公私，避免利益交換疑慮，不僅保護自己，也保護他人，在政治與新聞之間，搭起完美的詮釋架構。

此次總統大選，藍綠皆志在必得，加上國際勢力推波助瀾，營造輿論風潮，蔚為勝負關鍵。面對各種假新聞與不實廣告，媒體論壇的公正性，愈顯重要。谷歌等社群媒體，主動與台灣政治廣告切割，自我拉起警報，台灣被當祭旗，值得國人深思。

維護選舉新聞公正性，除了靠社群媒體的監護，更仰賴全體公民提升數位素養與媒體識讀能力，才能在民主成長進程，敏銳判別新聞的政治與政治的新聞。

（作者為開南大學兼任助理教授）

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