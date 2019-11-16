自由廣場》「無聲入侵」挑戰國安

◎ 陳能鏡

第四屆台灣亞西論壇已圓滿落幕，由於討論議題廣度與深度均具，受邀講者復具世界高知名度，研討會中攻防不斷。做為主辦單位，被迫將寶貴的有限時間留給外賓，僅能利用社交活動時，與講者交換意見，但也受益良多。

一、立法尚不足以防制中共干涉。與會學者建議，立即立法反制滲透與干涉，並以澳洲為例。澳洲於去年六月通過「外國影響透明計畫法」，且於十二月正式實施，但澳洲十三所設有孔子學院的大學，各自採取不同途徑，接受中共提供之金錢、人員或其他資源，但均未依法申報。另今年五月澳洲聯邦選舉中，自由黨的廖蟬娥擊敗工黨的楊千慧，成為第一位華裔眾議員。但選前廖蟬娥與親中團體或個人的密切關係令人關切，選後反對黨工黨也多次質疑其與中國共產黨的關係，廖不但未曾解釋，且其不作為得到總理莫里森的公開支持。

二、中國的金錢滲透恐無法擋。德國、澳洲等國均面臨經濟成長不足的窘境，私人企業亟需外資投入，此給予中共極佳機會，購買該等國高科技公司股權，甚至是與國防部簽約公司或委託研發機構，進而竊取商業機密或國防機密。中共另透過收購澳洲、加拿大等國當地華文報社，或以國營企業的廣告贊助方式，控制華文媒體，進而主導華人投票意向，以及介入當地政治。

三、中國在亞西影響力日深。中國在亞西的利益與影響力原只限於經濟及外交領域，經濟在確保油源，外交則聚焦於確保經濟通路及孤立台灣，但近年來則積極拓展與沙烏地、阿聯大公國、科威特等國之軍售關係。與會學者預言，美國與該等海灣國家的關係未來若生變，中對沙軍售一定是主因。

「無聲入侵」作者漢密爾頓去年七月訪台時，在法務部蔡部長主持的餐敘上表示，中國已取代國際恐怖主義，成為澳洲國家安全的最大威脅。此屆論壇發表人伊斯坎爾德．雷曼在接受自由時報專訪時亦言，中共利用一帶一路計畫，賄賂政府高層，暗藏債務陷阱危機，恐嚇駐軍，已威脅外國國家主權與國家安全。

（作者為第四屆台灣亞西論壇執行秘書）

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