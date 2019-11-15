新聞線上》豬哥亮的歌廳秀

如果一個總統參選人出口成髒，要說他的政見多麼的宏遠，目標多麼的遠大，鬼也不信！。（記者塗建榮攝）

記者陳杉榮

廿世紀，高雄有個藍寶石大歌廳，豬哥亮的歌廳秀轟動一時，他插科打諢，葷素不忌，為的是博君一笑，消解買票入場的勞動大眾一天的疲勞，對重工業區的高雄有相當的貢獻。

現在，高雄出現了政治上的豬哥亮，他去年選市長的時候告訴高雄人，在愛河架一個愛情摩天輪，和摩鐵結合起來，歡迎亞洲年輕人來高雄度蜜月，上去一個小時「做你愛做的事情」。他還說，請高雄還沒結婚漂亮的小姐，「一個月拋一次繡球」，一分鐘就結婚完畢！他又說，如果有人給高雄一萬個工作機會，他以身相許，「晚上陪你睡覺」。這些有點色又不太色的選舉訴求，為了吸引選民注意，倒還無傷大雅，不過，衛道人士聽了很不習慣。

如果韓國瑜的諢話和玩笑只開到這裡，好好地當他的高雄市長，摩天輪和摩鐵的結合即使做不來，也無所謂。未料，這位「政治大胃王」市長，沒有做出任何政績，就投入總統大選，國民黨沒有能人，他取得了參選總統的入場券。之後，韓國瑜的談話不再開玩笑，也不是插科打諢，引用他自己「用屁眼在看假韓粉」的語氣來說，他已經用屁眼來參加台灣大選，用屁眼來看民進黨，更用屁眼來罵蔡英文。

最近韓國瑜形容蔡英文和賴清德搭檔，說蔡賴配「如同武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被」，兩個人無法齊心。這和他說「民進黨屁眼幾根毛，都看得一清二楚」一脈相連，是總統大選以來最低級、最下流的用語，用蘇東坡和佛印的典故來說，韓國瑜看人都是牛糞而不是佛，一個看人都是牛糞的人，怎麼會有慈悲心當總統？

當過兵的人都有一個共同的記憶，部隊裡有很優秀的軍官，但基層的軍官在「領導」義務役士兵的時候，幾乎都是滿嘴幹話、穢言不斷，開口閉口不是「馬來西亞隔壁」、就是「太麻里隔壁」。韓國瑜這位陸官專修班出身的國民黨總統參選人，似乎回到年輕時在部隊說話的野性，毫無忌諱，他說台灣的國防像太監，蔡政府是「腎虧的男人」，他則是陽氣充沛的男人。他形容台灣人才外流，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，充滿影射。還有「嫖妓生小孩推翻滿清說」等等不知所云的話，可以看出他腦海裡庫存詞彙的特殊性。

反對黨挑戰執政者，爭取政黨輪替，這是民主的可貴。但若一個總統參選人出口成髒，要說他的政見多麼的宏遠，目標多麼的遠大，鬼也不信！韓國瑜可以選擇繼續大放厥詞，也可以選擇修飾用語，若他不要格調，不相信韓粉也都這麼沒有格調！

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