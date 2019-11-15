自由廣場》 二０二四提前四年開打

◎ 陳茂雄

二○二○的總統大選還未結束，二○二四的大選就已經開打，第一個投入選戰的人就是柯文哲，一年前，多數人認定他會投入二○二○的總統大選，筆者覺得他只是在準備中。在他還未決定參選台北市長前就表示，寧可當「阪本龍馬」也不願意扮演「伊藤博文」，後者功績雖然相當大，卻是在別人建立的良好基礎上發展，阪本龍馬則翻轉乾坤，且從零開始。因此他不會加入別人的政黨，包括親民黨。

柯文哲很清楚，就算二○二○讓他選上總統也幹不下去，因為他在立法院完全沒有勢力。他要建立政治版圖，就必須組黨，建立國會的勢力，本來他期待郭台銘當母雞來拉抬他的政黨，只是郭台銘後來退選。二○二○柯文哲專心擴展國會勢力，一則取得二○二四參選總統的門票，一則在卸任市長後還有政治舞台，並作參選總統的準備。

規劃二○二四總統大選者還有中國國民黨的要角。以前沒沒無聞的韓國瑜竟然翻轉了高雄市，一般人認為是民進黨得罪主流民意所造成，大家忽略了另一個因素，就是中國國民黨地方派系的樁腳發揮功能。中國國民黨選戰的靈魂是地方派系的樁腳，該黨總統候選人的初選，若依循原來的制度，併計黨員投票及民調，出現的候選人必定有堅強的樁腳，蔡英文恐怕難以抵擋。

中國國民黨要角目前沒有能力通過初選，因而企圖打亂該黨的選局，由民進黨繼續執政，只要香港問題解決，民進黨就因為失去武器而崩解，該要角四年後再來問鼎九五。選戰計畫第一步就是讓韓國瑜進來攪局，韓國瑜剛當選高雄市長，不敢主動參加總統候選人初選，有人設計了「徵召初選」，硬拉韓國瑜進來攪局。然而意料不到的是韓國瑜快速坐大，因而再拉進郭台銘，只是郭台銘乃是失聯黨員，黨部要角則授給他「榮譽黨員」，以便投入初選，將中國國民黨攪亂。

中國國民黨實力最強的是朱立倫及王金平，因為兩人有很強的樁腳，然而若是初選採全民調，樁腳的武功全廢，因為不清楚誰能接到民調的電話，樁腳無從拉票，該黨的初選採全民調，就是有意要當掉朱立倫及王金平。有堅強樁腳的人沒有投入選戰，該黨必敗無疑，四年後該黨要角就有機會變成候選人。若是二○二○該黨執政，該要角就沒有機會了。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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