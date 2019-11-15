自由廣場》葉教授不認識的香港黑警

◎ 黃瑞麟

國民黨立委不分區名單，列名第一的前警大教授葉毓蘭，對於港警打人的說法，認為香港警察執行任務是站在中立立場，不偏哪一方來執法。筆者想請教葉教授，妳有在現場看到實況嗎？

十月底，筆者到香港採訪反送中抗議事件，有二次站在警方原先默許的騎樓下拍攝，卻莫名其妙遭受情緒失控的港警拍打攝影機，禁止媒體拍攝。說真的，記者不是肇事的黑衣人，我們只是將實況拍攝、報導事實，實在沒必要動手動腳。在現場確實也有理性的員警，看到失控員警要攻擊對罵的人群時，有幾位員警會制止攻擊行為。

站在客觀立場觀察，黑衣人策劃毀壞紅綠燈、放置障礙物，企圖影響交通之過度行為，雖然喚起香港人對港府與中共的不滿，也成功聚集怒氣，讓香港人站出來抗爭。不過，與台灣太陽花學運相比，香港黑衣人毀損公物來影響交通，實在沒必要也不可取，難怪香港反送中行動，讓少數支持者不喜歡，甚至譴責踰矩行為。

葉教授，妳不在現場，沒看到港警失控行為，雖然比起太陽花學運，台灣警察善良許多，但港警真的不偏袒哪一方而執法嗎？似乎不是這樣喔，否則，不會有同樣採訪反送中的記者在臉書感嘆地說，自他從香港採訪回來後，朋友問他香港安全嗎？他會回答，每天有三萬多個殺人凶手（港警），走在香港路上，隨身帶著殺人武器殺人、說謊、打人，完全不用負責任。喜歡就抓你回去坐四十七小時…這樣的香港，你覺得安全嗎？

（作者為媒體工作者）

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