新聞線上》灣灣，回家吧。

記者莊榮宏

東海的巨鱉長途跋涉，路過一口井，井邊青蛙炫耀：我能在井口跳來跳去，隨時溜進井裡休息、游泳、踩軟泥，蝦米、螃蟹、蝌蚪有誰比得上我？我是一井之主，多麼快樂呀！

井蛙說完，大方邀請巨鱉：到我家裡坐坐吧。

巨鱉受邀，卻連一隻腳也塞不進井口，只好放棄，告訴青蛙：你見過大海嗎？寬何止千里？深何止千仞？大禹治水時十年有九年洪水，海水沒有增多；商湯時八年有七年旱災，海水沒有稍減。大海不受洪旱影響，這才是住在東海的大快樂呀。

井蛙一聽驚呆，才知自己微不足道。

中國央視一位女主播對台灣肉麻喊話：「灣灣，回家吧。」看到電視畫面，不由想起莊子秋水篇這則寓言；女主播邀請灣灣回家吧，這話與井蛙邀請巨鱉「到我家裡坐坐吧」，其無知程度簡直如出一轍。

台灣接軌世界，人民見多識廣，宛如巨鱉。對於不自由沒民主無人權的中國共產專制社會，台灣人連一隻腳都塞不進去，是要回什麼家？女主播自鳴得意的中國，對台灣人卻是狹小的井。

女主播宛如井蛙，但能怪她無知嗎？不能，因為莊子秋水篇另有交代：

秋天，黃河水漲，河面廣闊，不見對岸牛馬，河伯沾沾自喜，以為自己乃天下最壯觀；順流至海口，目睹一望無邊的北海，比自己大上不知多少倍，這才為自己的無知而感到羞愧。

北海告訴河伯︰「井蛙不可語於海者，拘於虛也；夏蟲不可語於冰者，篤於時也；曲士不可語於道者，束於教也。」

意思是說，你沒辦法向井蛙描述海有多大，因為井蛙被環境拘束了眼界；也沒辦法和夏天的蟲子述說冰霜，因為夏蟲一生從沒活到冬天；你更無法和鄙夫談論道理，因為他們受到教育的侷限。

先天侷限會拘束識見，如果你被國家洗腦，你就是井蛙，能夠自得其樂，但無法體會世界有多大。

中國共產黨的愚民教育，拘束人民的思想，使他們誤信中國是全世界最偉大（如同河伯的自信），而且中共絕對不會錯，若有錯，必是你對政府的信心不夠。

上個月，澳洲墨爾本有一場撐香港的活動，澳洲一位YouTuber訪問中國留學生，其中不乏旅澳多年，長期享受自由民主的，被問到香港反送中運動，卻不支持，既然如此，當初何必千里迢迢留學澳洲？一位旅澳已九年的女生回答「因為要來學習」，嗚呼，於是得知，一旦被中共徹底洗腦，即使在自由澳洲學習九年，也不會因而改變世界觀。

井蛙可悲，因為不曾見過東海。若說有什麼比井蛙更可悲，答案應該是「被洗腦的中國人」，即使旅居國外，見識世界之大，腦中依舊抱殘守缺，死抓住那口井，以為它是世界最大。

居然對見多識廣如巨鱉的台灣人說「灣灣，回家吧」，不得不用另一句話奉還央視女主播：「井蛙，醒醒吧。」

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