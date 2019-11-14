自由廣場》台美升溫會升到幾度？

◎ 雲程

從副總統彭斯去年十月十八日劃時代的演講起至今，包括川普、國務卿、國務院政策規劃主任史金納（Kiron Skinner），等多次演講，都釋放相同訊息：中國政府是對全球自由與文明的最大威脅。

藉由紀念柏林圍牆倒塌三十週年，美國總統、副總統、國務卿又先後強調這概念。彭斯說：「美國與它的領導人不會再單單指望經濟往來，能讓中國的共黨獨裁政權國家轉化成為自由開放的社會，會尊重私人財產與法治以及國際商業規範」（十月二十四日）；川普說：「冷戰早已逝去，但世界各地的專制政權繼續使用曾經在歷史上投下一個漫長、黑暗陰影的蘇聯式極權主義的壓迫策略」（十一月九日）；同日龐皮歐說：「在中國，中國共產黨正在塑造新的威權主義願景，這是全世界許久沒有見過的。」

很顯然地，美國高層正在建構能團結美國國民、政黨，與愛好自由的盟國及夥伴，一起捍衛文明價值的理論與行動戰線。不僅美國國務院以「我們必須時時警惕，人權語彙不得被竄改、挾持，或因曖昧或惡意之目的被盜用」，在今年七月設立「不可剝奪權利委員會」；如今連聯合王國、澳洲、加拿大、紐西蘭等，都開始警惕中共對文明體系的根本性威脅。因此，無論川普是否被彈劾、是否連任，這趨勢已不會被改變。

這些戰略性變革演講，彭斯兩次、龐皮歐一次選在「哈德遜研究所」發佈，理由或是其中國戰略中心主任為白邦瑞。但更值得注意的，是兩件事情：

一、龐皮歐藉由「哈德遜研究所」創辦人Herman Kahn在未來學界的「以非傳統的方式思考未來」為架構，宣示「美國必須以非傳統方式重新思考中華人民共和國」。二、季辛吉是台下聽眾之一。龐皮歐的演講提及：美國曾天真以中國願意改變作為戰略前提的錯誤—顯然獲得季辛吉的背書，季辛吉不願再成為中共口中的「老朋友」。

特別的是歷次演講中，他們不約而同的提到台灣。如彭斯的「我們跟台灣站在一起，捍衛台灣得來不易的自由」；與「美國將始終相信，台灣擁抱民主，為全體華人展現出一條較好的道路」。最經典的是龐皮歐的具體闡述：「（過去）我們在和平解決台灣問題的前提下，降低了與長期朋友台灣的關係等級，而與北京的關係正常化。」

在非傳統的思考下，曾被降低關係等級的台灣會有什麼改變？我們可拭目以待。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法