自由廣場》豈止離岸風電翻倍

◎ 周百瑞

週二蔡英文總統出席國內首座離岸風場完工典禮，首次喊出十年10GW的離岸風電目標，一個完全打開國人眼界的數字。

這個數字，在三年前簡直無法想像！當時台灣政府保守地做出九年3GW的政策規劃，都已被反對黨批為躁進；但經過三年，台灣不但穩健朝向5.7GW邁進，現在更可底氣十足的喊出十年10GW。

無獨有偶，國際NGO日前也在立法院的公聽會中提出「能源轉型藍圖」，呼籲台灣朝向全面使用再生能源的必要性。

10GW的離岸風電，不但是台灣做得到的數字，也反過頭來印證：台灣發展再生能源的能量，原來長期被壓抑。

離岸風電及太陽光電，並非現任政府才推動，過去國民黨政府時期也稱推動再生能源不遺餘力，但就以當年全球獨創的太陽光電競價制度，無異於壓抑再生能源發展；究其原因，說穿了就是來自傳統能源勢力的打壓。

現在的台灣政府努力打開緊箍咒，試想像，到了二○三五年，台灣將以穩健的步伐累積完成15.7GW的離岸風電；本土的供應鏈、台灣的子弟，將擁有裝設、打造、維運千架離岸風機的實際經驗。

台灣作為一個海洋國家，將以前所未有的廣度與深度，探索我們的海域，為新世代累積經濟實力。

筆者希望能更壯闊地想像，若太陽光電也翻倍？則屆時台灣將有近半電力來自綠電！而為了完整支撐來自風光的能源，台灣也需要更積極推出地熱和儲能的發展計畫，這一切都意味著產業和就業機會。

把綠能技術留在台灣，而我們的綠能人才可以行遍亞太，浮濫資金不再追逐房市，而是綠能概念股。

這個餅不但看得到，也吃得到；這個餅不增加政府財政負擔，還帶給下一代實質的經濟和環境利益。各黨候選人，你還不加碼跟進嗎？

（作者任職再生能源產業，新北市民）

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